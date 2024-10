Sujet aussi technique que marketing, les codecs définissent la qualité de transmission audio du signal. Plus le bitrate est élevé, plus la marge est, en théorie, grande, mais moins stabilité est garantie et plus la consommation augmente. La grande majorité des écouteurs Bluetooth se contente du duo SBC et AAC, voire de l'AptX. Ainsi, même un géant comme Apple se contente des codecs de base. Néanmoins, bien des écouteurs Bluetooth de nouvelle génération vont plus loin. Les Sony, Technics, et Huawei Freebuds haut de gamme intègrent ainsi le codec High-Res LDAC. D'autres constructeurs misent sur une technologie Qualcomm, comme Bose ou Sennheiser (gamme Momentum TW), avec support de l'AptX, AptX, voire de l'AptX Adaptive.

A l'avenir, il faudra également compter sur le standard Bluetooth LE Audio. En plus d'apporter de nouvelles fonctions, cette extension du Bluetooth permettra d'optimiser l'autonomie et les performances audio, via l'arrivée du codec LC3. Seuls quelques rares écouteurs, comme les WF-1000Xm5 de Sony sont déjà compatibles. D'autres modèles, comme les Samsung Galaxy Buds 2 Pro, ou Bose QC Earbuds 2, attendent des mises à jour.