Quel est le meilleur casque gamer sans-fil ? Au même titre que les graphismes ou le gameplay, la qualité sonore est aujourd'hui de plus en plus travaillée dans les jeux vidéo, et certains développeurs font d'ailleurs preuve de passion en incorporant parfois de superbes bandes-son et en proposant des jeux où l'immersion sonore est complète. Retrouvez notre sélection des meilleurs modèles.
Notre sélection des meilleurs casques gamers sans fil de 2025
- Le casque sans fil le moins cher : JVC HA-S36W
- Le meilleur sous les 100 € : Soundcore Life Q30
- Une référence pour le gaming : Asus ROG Delta II
- Le plus endurant : HyperX Cloud Alpha Wireless
- Pour les joueurs Xbox : Razer BlackShark V2 Pro
- Notre coup de cœur : Logitech Astro A50X
Comment sélectionnons-nous les meilleurs casques gamers
Afin de vous fournir cette sélection des meilleurs casques gamers, nous testons régulièrement les nouveautés du secteur via un protocole de test strict et rigoureux, identique pour toutes les marques et modèles. Nous évaluons la qualité audio, le micro, le confort, l'autonomie, la connectivité et la qualité des logiciels. Les références les plus satisfaisantes sont intégrées au comparatif.
Pourquoi nous faire confiance ?
Depuis plus de vingt ans, nous testons et comparons les produits high-tech avec rigueur et indépendance. Notre expertise reconnue, nourrie par des centaines de bancs d’essai chaque année, garantit des sélections fiables, impartiales et pertinentes. Vous pouvez ainsi choisir vos équipements en toute confiance, avec un regard expert.
Le casque sans fil le moins cher : JVC HA-S36W
Compact, léger et abordable, le JVC HA-S36W s’impose comme une option pratique pour qui recherche un casque supra-auriculaire fiable, sans fioritures mais avec quelques atouts solides.
Pourquoi choisir ce casque gamer ?
Le JVC HA-S36W combine une autonomie généreuse, une connexion multipoint et des modes sonores intégrés, le tout à un tarif très accessible, idéal pour un usage quotidien sans prise de tête.
Notre avis :
Le JVC HA-S36W ne cherche pas à impressionner mais à offrir l’essentiel, et il le fait bien. Sa légèreté et sa simplicité d’utilisation en font un compagnon pratique, notamment pour écouter de la musique ou participer à des appels dans un environnement calme. Les commandes sont bien pensées et l’égalisation intégrée compense l’absence d’application mobile.
Côté son, ce casque propose une restitution équilibrée, sans excès dans les basses ni agressivité dans les aigus. Il reste perfectible en termes de détails et de confort, surtout pour les longues sessions, mais son autonomie remarquable et sa connectivité multipoint en font un choix malin à ce niveau de prix.
- Son à peu près équilibré
- Connexion Multipoint
- Très bonne autonomie
- Egaliseurs intégrés au casque
- Légèreté
- Pas de connexion filaire
- Pas de rembourrage de l'arceau
- Confort correct, sans plus
|Type de casque
|Fermé
|Forme
|Supra-aural
|Poids
|157g
|Sans-Fil
|Oui
Le meilleur sous les 100 € : Soundcore Life Q30
Casque circum-auriculaire abordable, le Life Q30 mise sur une réduction de bruit très efficace, une autonomie hors norme et une application complète, tout en restant confortable et bien assemblé pour son segment.
Pourquoi choisir ce casque gamer ?
Pour moins de 100 €, il combine ANC convaincante, autonomie titanesque, connectivité multipoint et réglages sonores poussés via l’app Soundcore. Une valeur sûre du quotidien, efficace dans les transports comme au bureau.
Notre avis
Le Life Q30 surprend par son sérieux : structure plastique bien assemblée, coussinets enveloppants, arceau souple et 263 g sur la balance. Les commandes sont simples (boutons physiques) et l’app dédiée apporte de vrais atouts : égaliseur huit bandes, presets, mises à jour. La connexion Bluetooth 5.0 (SBC/AAC) se montre très stable, y compris en multipoint.
Côté usages, l’ANC se place au-dessus de la plupart des modèles d’entrée/milieu de gamme, avec une atténuation régulière et efficace. L’autonomie atteint ~42 h 30 avec ANC et ~57 h sans, pour une recharge USB-C d’environ 1 h 45. La signature sonore, ample et basseuse, peut être calmée via l’égaliseur, améliorant l’équilibre tout en préservant l’énergie. Le mode Transparence demeure, lui, moyen.
- Bonne qualité sonore
- Autonomie titanesque
- Excellente isolation
- Confort
- Application bien pensée
- Multipoint
- Mais des basses un peu débordantes
- Mode Transparence très moyen
|Type de casque
|Fermé
|Forme
|Circum-aural
|Poids
|264g
|Sans-Fil
|Oui
Une référence pour le gaming : Asus
ROG Delta II
Pensé pour les joueurs exigeants, le ROG Delta II combine un design distinctif, un son puissant et une autonomie impressionnante, tout en restant polyvalent grâce à sa connectique tri-mode.
Pourquoi choisir ce casque gamer ?
Avec son autonomie dépassant les 100 heures, sa connectique complète et son rendu sonore immersif, le ROG Delta II s’impose comme un casque gamer haut de gamme incontournable.
Notre avis
L’Asus ROG Delta II réussit à allier confort, polyvalence et performances sonores. Ses coussinets enveloppants, son maintien étudié pour de longues sessions et sa compatibilité parfaite avec le port de lunettes en font un compagnon durable. Les finitions sont soignées, et le design, entre oreillettes anguleuses et éclairage RGB, assume pleinement son identité gaming.
Côté technique, il brille avec ses transducteurs de 50 mm, précis et immersifs, notamment dans les aigus, essentiels pour les FPS compétitifs. L’autonomie est remarquable, soutenue par une charge rapide efficace. La connectivité tri-mode (Bluetooth, filaire et dongle 2,4 GHz SpeedNova) assure une flexibilité bienvenue et une latence imperceptible. Seuls les réglages audio limités en cours de partie et les molettes un peu difficiles d’accès viennent tempérer un tableau autrement très complet.
- Légèreté et confort au rendez-vous
- Scène sonore riche et paramétrable
- Usage taillé pour les FPS (mais pas que)
- Autonomie et connexion sans reproche
- Compatibilité multi-plateforme
- Molettes (un peu) difficiles d’accès
- Impossible de changer de profil sonore en pleine session
|Type de casque
|Fermé
|Forme
|Circum-aural
|Type de micro
|Cardioïde
Le plus endurant : HyperX Cloud Alpha Wireless
Casque gaming sans fil robuste et confortable, le Cloud Alpha Wireless séduit par une autonomie hors norme, une captation micro exemplaire et un rendu audio clair, pensé pour de longues sessions.
Pourquoi choisir ce casque gamer ?
Pour sa très grande autonomie, son confort sur la durée et un micro de référence, le tout avec un rendu équilibré et une spatialisation convaincante pour le jeu compétitif.
Notre avis
Le Cloud Alpha Wireless reprend le design soigné de la gamme : arceau métal bien fini, coussinets moelleux, 335 g bien répartis. La connexion 2,4 GHz via dongle USB-A est immédiate et stable ; une molette dédiée gère le volume. Le logiciel NGENUITY permet d’ajuster l’égalisation, mais reste cantonné à Windows. Pas de mode filaire, ni d’entrée analogique ou Bluetooth.
Côté audio, le rendu par défaut est clair, chaud sans excès, avec des voix bien tenues et une image stéréo propre. La spatialisation DTS ajoute de la lisibilité, même si l’activation n’est offerte que deux ans. Le micro sur perche brille par sa précision et son naturel. L’argument maître demeure l’autonomie : les 300 h sont théoriques, mais dépasser 100 h en usage courant est réaliste, avec une charge complète en moins de 5 h.
- Autonomie fantastique
- Rendu audio clair, homogène
- Excellente captation micro
- Spatialisation DTS
- Prise en charge du son 24-bit
- Confortable, même longtemps
- Pas de fonctionnement filaire
- Logiciel exclusif Windows
- Pas de Bluetooth, d'analogique
- Pas de charnières rotatives
|Type de casque
|Fermé
|Forme
|Circum-aural
|Compatibilité surround
|DTS
Pour les joueurs Xbox : Razer BlackShark
V2 Pro
Casque sans fil premium pensé pour Xbox, il associe performances audio, confort et micro de haute qualité.
Pourquoi choisir ce casque gamer ?
Optimisé pour Xbox, ce modèle combine restitution audio précise, confort longue durée et réglages avancés via l’application Razer Audio.
Notre avis
Le BlackShark V2 Pro for Xbox reprend le design « aviateur » cher à la gamme, avec arceau similicuir, coussinets en mousse mémoire et oreillettes englobantes. Léger (320 g) et bien ajusté, il assure un confort durable et une isolation passive efficace. La molette de volume proéminente et les commandes intuitives facilitent l’usage en pleine session.
La connectivité repose sur le dongle HyperSpeed 2,4 GHz, garantissant une latence imperceptible sur Xbox. Le Bluetooth 5.2 reste un appoint utile, mais moins fiable pour le jeu. L’application compagnon propose un égaliseur 10 bandes, des préréglages audio et des réglages précis du micro. Ce dernier, en Super Wideband, capte la voix avec clarté et naturel, idéal pour le chat d’équipe. Enfin, l’autonomie vérifiée autour de 80 heures, complétée par la charge rapide, en fait un casque endurant et polyvalent.
- Excellentes performances audio
- Captation micro au top
- Interface logicielle complète
- Très confortable, bonne isolation
- Belle autonomie/charge rapide
- Pas de connexion filaire
- Absence de rotation des oreillettes
- De la latence en Bluetooth
|Type de casque
|Fermé
|Forme
|Circum-aural
|Son surround virtuel
|Oui
Notre coup de cœur : Logitech Astro A50X
Station HDMI intégrée, compatibilité PC/PS5/Xbox et rendu audio précis font de l’A50X une référence haut de gamme.
Pourquoi choisir ce casque gamer ?
Pour sa base HDMI unique qui gère recharge et bascule entre plateformes, son confort, et un couple audio/micro très solide pour le jeu comme le multimédia.
Notre avis
L’A50X se démarque par sa station d’accueil, véritable hub HDMI/USB qui assure une bascule transparente entre consoles et PC, sans sacrifier les fonctionnalités (VRR, ALLM, 4K 120 Hz). La construction « tout plastique » surprend à ce tarif, mais l’assemblage est sérieux, le poids bien réparti (≈360 g) et le confort remarquable, malgré des oreillettes un peu petites pour les grandes oreilles.
Côté son, les transducteurs PRO-G (graphène) délivrent un rendu clair, avec des basses profondes mais maitrisées, des aigus propres et une stéréophonie lisible. Le Dolby Atmos (PC/Xbox) et l’audio 3D (PS5) renforcent l’immersion, tandis que G Hub offre un égaliseur 10 bandes pour casque et micro. Ce dernier se montre net et naturel, avec un bon rejet des bruits. Reste un bémol : le tarif conséquent et l’absence de câble HDMI dans la boîte.
- Plus qu'un casque, un switch HDMI
- Compatible avec tout ou presque
- Justesse du rendu, qualité du micro
- Station agréable et pratique
- Très confortable à l'usage
- Le switch HDMI ne servira pas à beaucoup
- Tarif élevé malgré les fonctionnalités
- Aucun câble HDMI livré
|Type de casque
|Fermé
|Forme
|Circum-aural
|Type de micro
|Omnidirectionnel
Casque gamer sans-fil : les réponses à toutes vos questions
Comment choisir son casque gamer sans fil ?
L'époque où l'on jouait sur nos consoles de salon et nos télévisions, ou avec de médiocres enceintes intégrées à nos écrans de PC, s'éloigne de plus en plus. Si avec elle s'éloigne aussi les parties délirantes entre amis sur nos jeux d'arcade préférés, le multijoueur en ligne étant aujourd'hui légion, nous avons gagné entre temps de belles innovations avec des jeux aux graphismes et à la qualité sonore toujours plus aboutis.
Les casques gamer font eux aussi partie de l'équation. Plus question de casser les oreilles à toute la famille aujourd'hui, le micro-casque gaming est devenu incontournable pour pleinement s'immerger dans un jeu et semble indispensable au même titre qu'un clavier ou une souris.
La plupart du temps de forme circum-aural, équipé d'un micro à perche et de conception fermée pour offrir une meilleure isolation par rapport à votre environnement, les casques gamer ont rapidement conquis les joueurs ; si bien que de nombreux fabricants ont multiplié les gammes rendant le choix d'une référence délicat tant le marché en contient.
Pour autant, il y a des caractéristiques qui ne trompent pas et qui nous permettent d'orienter notre choix en faveur d'un modèle ou d'un autre. Nous avons mis au point ce comparatif en tentant de les prendre en compte pour chaque produit testé ; vous trouverez ci-dessus nos conseils pour vous y retrouver plus facilement et choisir votre casque gamer wireless en toute sérénité.
Le confort, un critère important ?
Choisir un casque gaming en fonction de son design, de sa polyvalence ou pour les bonnes performances sonores qu'il affiche est bien entendu pertinent, le modèle que vous sélectionnez devrait d'abord répondre à vos besoins et exigences. Toutefois, la question du confort est cruciale et prime face à ses exigences, pour la simple et bonne raison que nos longues sessions de jeu peuvent vite devenir pénibles si le casque n'offre pas un confort décent, s'il pèse trop lourd, ou s'il ne respecte pas la morphologie de vos oreilles ou de votre tête.
Principalement conçu pour être utilisé devant nos PC et consoles, un casque gamer digne de ce nom doit avant tout pouvoir se porter sans gêne plusieurs heures durant, le poids, le système d'ajustement de l'arceau et la pression exercée sur nos esgourdes seront donc des points importants à prendre en compte. Idéalement, ses coussinets devront aussi limiter la chauffe et être respirants tandis que les oreillettes devront être suffisamment spacieuses et adaptées à votre morphologie.
La stabilité est finalement une question de second plan. Nous avons évidemment besoin que notre casque gaming tienne en place sans avoir à l'ajuster trop souvent, mais nous l'utiliserons rarement, voir jamais, pour une activité sportive ou mouvementée. La stabilité de la plupart des casques sans fil que nous présentons ici devrait être largement suffisante pour vous déplacer sans encombre chez vous.
D'autres modèles proposent des oreillettes qui pivotent sur l'axe horizontal, une idée loin d'être mauvaise notamment pour un casque gaming wireless puisqu'elle permet de garder le casque autour du cou sans aucune gêne, idéal donc pour faire une petite pause sans avoir à enlever le casque.
Enfin, l'isolation phonique découle elle aussi directement de la conception et de l'ergonomie du casque gamer. Les compétiteurs qui participent souvent à des événements e-sport, devrait orienter leur choix vers un modèle qui offre la meilleure isolation phonique possible afin d'être correctement isolé des bruits environnants. Toutefois, pour une utilisation standard à la maison, une isolation modérée sera suffisante dans la plupart des cas et participer correctement à une bonne immersion dans vos jeux.
L'expérience audio : une affaire de goût ?
Comme mentionné ci-dessus, il ne fait aucun doute qu'une grande part de subjectivité entre en ligne de compte lorsque l'on évoque l'expérience audio et la signature sonore, quel que soit le type d'équipement. Toutefois, si c'est une affaire de goût, c'est aussi et avant tout une histoire de maîtrise de la part du fabricant.
Dans les faits, les casques gamer tentent de restituer une scène sonore riche et détaillée avec une représentation réaliste en adoptant de larges transducteurs. Bien souvent, ils ont tendance à mettre l'accent sur les basses ce qui a pour effet de renforcer l'immersion dans les jeux d'action. Mais beaucoup de fabricants abusent de ces basses et le résultat peut s'avérer décevant puisqu'il arrive qu'elles déforment et masquent d'autres fréquences, gâchant ainsi le rendu des sons d'ambiance et autres dialogues. Cela ne posera pas forcément de problèmes aux amoureux des basses, mais risque de surprendre ceux qui recherchent un son plus naturel, qui se rapproche de la neutralité. Les jeux multijoueurs en ligne étant aujourd'hui légion, la communication est dès lors une exigence importante ; or, une signature sonore mal maîtrisée aurait aussi pour effet de cacher certains effets audio du jeu lorsque vos coéquipiers parlent.
Enfin, le jeu n'est pas forcément notre seule occupation et la plupart d'entre nous souhaiteront investir dans un seul et unique casque gaming qui sera donc aussi utilisé pour visionner films et séries ou écouter de la musique. Si c'est votre cas alors il conviendra d'accorder un peu d'importance à la fidélité du son et vous orienter vers un casque à l'aise sur ces différents médias.
Son surround, spatialisation, 7.1 virtuel, kézako ?
Le son surround peut se révéler particulièrement important et efficace si vous jouez sur des titres compétitifs où il est avantageux de pouvoir déterminer la position et mieux appréhender les déplacements de vos ennemis.
Pour cela, certains modèles optent pour un traitement numérique qui reproduit, avec plus ou moins de précision et de détail, un environnement 3D qui permet d'entendre des sons provenant de différentes directions. Cette émulation fonctionne grâce à la présence d'une carte son externe (DAC) ou d'un processeur de signal numérique (DSP) directement intégré au casque. Notons par ailleurs que même un simple casque stéréo peut se voir transformé en casque gaming surround grâce à des solutions logicielles telles que Windows Sonic, Dolby Atmos for headphones, ou encore l'excellent Nahimic qui nécessite néanmoins une carte mère compatible et équipée au minimum d'un processeur Intel de 8e génération.
Ces différentes technologies permettent ainsi de simuler un rendu 5.1 ou 7.1. et même parfois 9.1 canaux avec cependant des casques gamer plus orienté « home cinéma » comme le Sony MD-RHW700DS, un modèle dépourvu de micro mais dont le son surround s'avère très convaincant en jeu. En théorie, elles sont aussi efficaces ou presque à un son surround réel qui est obtenu par le biais d'un casque qui est équipé de plusieurs transducteurs dans chaque oreillette, mais permet surtout d'en gommer les défauts. Les casques gaming 5.1 ou 7.1 réel, comme le Asus ROG Centurion, sont plus difficiles à fabriquer et donc plus chers, sujets à davantage de pannes en raison de la présence de nombreux transducteurs, mais aussi beaucoup plus lourds et massifs. À vrai dire, qu'il bénéficie d'un son surround réel ou virtuel, un casque reste un dispositif dont la zone de perception sonore est réduite à deux oreillettes. S'il peut apporter un réel sentiment d'immersion en distinguant correctement les sources sonores avant et arrière, vous n'obtiendrez jamais l'excellente précision des directivités que l'on peut avoir avec un véritable dispositif surround composé d'un ampli home cinéma et d'enceintes réparties dans la pièce.
Plusieurs solutions de traitement surround se bousculent actuellement sur le marché, les deux normes les plus plébiscitées par les fabricants sont le Dolby Surround et le DTS Headphone: X. Peu de différence sont réellement à constater entre ces solutions et le rendu surround sera encore une fois en grande partie une affaire de goûts et d'habitudes. Enfin, il ne faut pas oublier que le résultat du son surround dépendra fortement de la source elle-même, c'est-à-dire dire des sons du jeu. Si certains développeurs conçoivent des jeux qui ont avantage à tirer parti du son surround, ce n'est cependant pas le cas de tous. La spatialisation peut donc s'en retrouver mise à mal sur certains titres, non en raison de la qualité de votre casque gaming, mais plutôt de l'optimisation du jeu au niveau audio.
Le son surround n'est cependant pas toujours nécessaire pour bénéficier d'un bon sentiment de spatialisation qui permettra une immersion complète dans un jeu. À vrai dire, il vaut mieux choisir un casque offrant une très bonne stéréophonie qu'un autre proposant un piètre 7.1 virtuel. En outre, si vous choisissez un casque stéréo, il vous sera toujours possible d'opter pour un traitement logiciel pour profiter du surround lorsque vous en ressentez le besoin. Le conseil à garder en tête ici est donc de ne pas forcément se focaliser sur la norme utilisée (DTS, Dolby), ni sur le nombre de canaux géré (5.1, 7.1) car les différences seront minces, pour ne pas dire imperceptibles. Néanmoins, évitez les casques gaming d'entrées de gamme proposant un son surround et n'affichant pas l'une de ses normes, leur traitement audio multi-canal est décevant, pour ne pas dire médiocre, la plupart du temps.
Sans-fil : la liberté de mouvement ?
Les casques gamer wireless ont pour avantage de nous laisser une grande liberté de mouvement et se rapprochent aujourd'hui de plus en plus des casques filaires en termes de performances sonores.
Si les puristes se tourneront sans doute vers un modèle filaire, les casques sans fil offrent aujourd'hui un bon compromis pour plus de polyvalence et de liberté. Si certains casques gamer proposent une connectivité Bluetooth, c'est avant tout pour apporter une compatibilité supplémentaire avec de nombreux appareils, en vous permettant par exemple de prendre des appels avec votre casque depuis votre smartphone. La connectivité RF 2.4 GHz est la plus employée pour les casques gamer sans fil, le Bluetooth affichant une latence bien trop élevée.
Cette dernière remarque n'est en tout cas plus aussi pertinente qu'auparavant, notamment grâce à l'évolution des codecs comme le AptX Adaptative à bitrate variable qui adapte la qualité d'encodage en fonction des perturbations environnantes mais qui permet surtout de descendre la latence en deçà des 40 ms. Toutefois, la connectivité RF 2.4 GHz reste aujourd'hui la meilleure façon de profiter de performances à la hauteur avec une latence réduite et est également largement moins sujette aux interférences. Enfin, les périphériques fonctionnant avec cette technologie sans fil nécessitent un dongle USB, leur installation est plug and play mais ils sont moins polyvalents que le Bluetooth. Sur les casques gamer, le Bluetooth est aujourd'hui principalement intégré à des casques filaires, comme le Audeze Mobius ou le SteelSeries Arctis 3 Bluetooth, justement afin de leur conférer un caractère bien plus polyvalent qu'avec une simple connexion filaire.
Cette liberté de mouvement engrange cependant des considérations nouvelles, c'est le cas de la qualité de la liaison sans fil et de sa portée, mais aussi de l'autonomie de la batterie ; autant de critères à prendre en compte pour votre achat.
Enfin, les différents modes de connexion, qu'ils soient filaires ou wireless, entraînent également des questions de compatibilité et tous les casques gaming ne sont pas destinés à une utilisation multi-plateformes, il convient donc de bien vérifier les caractéristiques du casque en fonction de vos besoins.
Le micro, un critère important ?
Flexible, rétractable et parfois amovible, le micro joue un rôle prépondérant pour coordonner vos actions en équipe ou simplement pour profiter de communications claires même dans un environnement bruyant.
La qualité du micro est trop souvent négligée lorsque l'on choisit un casque gamer, alors qu'il s'agit d'un élément essentiel et indispensable. Vos partenaires de jeux seront les premiers impactés par un microphone de mauvaise qualité, peinant à vous entendre de manière intelligible ou vous implorant d'arrêter de marteler votre clavier mécanique. C'est notamment le cas avec un noise gate trop sensible ou seulement un mot sur deux risques d'être transmis si vous ne parlez pas suffisamment fort, ou avec des micros à la directivité bien trop large qui captent le moindre bruit de votre environnement. Enfin, les casques gamer étant généralement de conception fermée, il est préférable de bénéficier d'un retour son du micro dans le casque, surtout si l'isolation phonique de celui-ci affiche de bonnes performances. Le retour son vous permettra de moins vous sentir coupé du monde, mais surtout de vous entendre parler afin de jauger au mieux votre voix même lors de sessions de jeu où les sons fusent de partout.
La plupart des casques de notre comparatif sont équipés de micro offrant des directivités serrées (cardioïde, hyper-cardioïde) qu'il suffit de correctement placer devant la bouche et ajuster si besoin. Le principal est bien entendu de transmettre votre voix de façon claire tout en filtrant efficacement les bruits de votre environnement.
Ces modèles sont dans la plupart des cas satisfaisants pour un usage standard. Certains casques intègrent cependant des micros de qualité supérieure ou des traitements et supports logiciels augmentant la qualité de la captation, ils peuvent parfois s'imposer comme un compromis bien moins onéreux qu'un microphone dédié pour un streamer.
