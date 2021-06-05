Choisir un casque gaming en fonction de son design, de sa polyvalence ou pour les bonnes performances sonores qu'il affiche est bien entendu pertinent, le modèle que vous sélectionnez devrait d'abord répondre à vos besoins et exigences. Toutefois, la question du confort est cruciale et prime face à ses exigences, pour la simple et bonne raison que nos longues sessions de jeu peuvent vite devenir pénibles si le casque n'offre pas un confort décent, s'il pèse trop lourd, ou s'il ne respecte pas la morphologie de vos oreilles ou de votre tête.

Principalement conçu pour être utilisé devant nos PC et consoles, un casque gamer digne de ce nom doit avant tout pouvoir se porter sans gêne plusieurs heures durant, le poids, le système d'ajustement de l'arceau et la pression exercée sur nos esgourdes seront donc des points importants à prendre en compte. Idéalement, ses coussinets devront aussi limiter la chauffe et être respirants tandis que les oreillettes devront être suffisamment spacieuses et adaptées à votre morphologie.

La stabilité est finalement une question de second plan. Nous avons évidemment besoin que notre casque gaming tienne en place sans avoir à l'ajuster trop souvent, mais nous l'utiliserons rarement, voir jamais, pour une activité sportive ou mouvementée. La stabilité de la plupart des casques sans fil que nous présentons ici devrait être largement suffisante pour vous déplacer sans encombre chez vous.

D'autres modèles proposent des oreillettes qui pivotent sur l'axe horizontal, une idée loin d'être mauvaise notamment pour un casque gaming wireless puisqu'elle permet de garder le casque autour du cou sans aucune gêne, idéal donc pour faire une petite pause sans avoir à enlever le casque.

Enfin, l'isolation phonique découle elle aussi directement de la conception et de l'ergonomie du casque gamer. Les compétiteurs qui participent souvent à des événements e-sport, devrait orienter leur choix vers un modèle qui offre la meilleure isolation phonique possible afin d'être correctement isolé des bruits environnants. Toutefois, pour une utilisation standard à la maison, une isolation modérée sera suffisante dans la plupart des cas et participer correctement à une bonne immersion dans vos jeux.