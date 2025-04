Vous avez sélectionné la barre qui convient à votre TV ? Vous avez privilégié un modèle adapté à votre environnement ? Il ne vous reste plus qu'à jeter un œil aux divers modes et bandes-son supportés par votre futur matériel.

Les barres de son récentes proposent en général des configurations allant de deux à plus de dix haut-parleurs. En multipliant les sources sonores, le son prend une bien plus grande ampleur qu'avec les seuls haut-parleurs intégrés à votre téléviseur. Les constructeurs n'hésitent d'ailleurs pas à jouer avec les sonorités en proposant divers modes. Selon le mode choisi, le rendu sonore sera différent : plus ou moins ouvert, avec des effets virtuels sur les côtés de la pièce ou vers le plafond.

Plus vous monterez en gamme, plus vous pourrez profiter de modes évolués comme le DTS:X ou le Dolby Atmos. Les barres compatibles utilisent des haut-parleurs orientés sur les côtés ou vers le plafond. Le son rebondit et donne ainsi une scène plus large. Il vous donne l'impression d'être au milieu de l'action. Si on n'atteint pas l'efficacité d'un vrai système d'enceintes séparées, certaines barres de son offrent déjà une très belle ampleur grâce à ces modes surround virtuels.

Le Dolby Atmos et le DTS:X n'est pas encore présent sur les barres de son. Alternativement, certaines sont compatibles uniquement Dolby Digital ou DTS, voire les deux. C'est le DTS qui est le plus susceptible de manquer. Mais les bandes son dans ce format sont aussi les moins courantes.

Le IMAX Enhanced a fait son apparition récemment sur certaines barres de son. C'est une déclinaison du DTS:X encore plus poussée. Quant au MPEG-H présent dans le très haut de gamme, il correspond à un autre format audio immersif qui n'est pas encore utilisé en France, mais dans certains pays asiatiques comme la Corée du Sud.