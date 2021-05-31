Quelle est la meilleure enceinte connectée pour votre profil ? Les enceintes connectées dotées d'un assistant vocal connaissent un succès croissant. Et pour cause, elles proposent un potentiel d'utilisation très étendu, capable de gérer un grand nombre de missions. Que ce soit l'activation de certains appareils connectés, écouter de la musique sur Spotify ou Deezer, lire une recette de cuisine à haute voix ou contrôler la température intérieure, leur utilité ne cesse de croître.
Notre sélection des meilleures enceintes connectées de 2025
- Amazon Echo Pop : l'enceinte connectée premier prix
- Amazon Echo Dot 5 : l'enceinte best-seller
- Sonos Era 100 : une qualité audio exceptionnelle
- JBL Authentics 500 : un look rétro et des performances au top
- Google Nest audio : le meilleur choix pour un écosystème Google
- Sonos Era 300 : le top du top de l'enceinte connectée
Comment sélectionnons-nous les meilleures enceintes connectées ?
Afin de vous proposer cette sélection des meilleures enceintes connectées, nous testons régulièrement les nouveautés du secteur. Chaque enceinte est testée selon un protocole rigoureux et identique pour toutes les marques. Nous évaluons le rendu audio, le design, l'autonomie, la qualité de l'application et des assistants vocaux ainsi que l'ergonomie. Les références les plus satisfaisantes sont ajoutées à ce comparatif.
Pourquoi nous faire confiance ?
Depuis plus de 20 ans, Clubic s'est affirmé comme un acteur incontournable du monde de la tech. Nos experts évaluent tous les produits tech du quotidien, de l'antivirus au smartphone, en passant par les VPN, afin de vous permettre d'acheter en toute confiance.
Amazon Echo Pop : l'enceinte connectée premier prix
Enceinte connectée ultra-compacte au format demi-sphère, l’Echo Pop vise chambres, bureaux et studios. Elle mise sur Alexa, une intégration domotique moderne et un tarif contenu.
Pourquoi choisir cette enceinte connectée ?
Compact et esthétiquement discret, l’Echo Pop combine un design demi-sphérique original, une intégration poussée d’Alexa, et une sonorité étonnamment performante pour les petits espaces. La compatibilité avec les protocoles domotiques modernes comme Matter et son petit prix en font une enceinte connectée de premier choix.
Notre avis :
Cette Echo Pop séduit par son format miniature, facile à placer sans encombrer. La restitution audio, claire et bien calibrée pour la voix, convient aux podcasts, radios et playlists d’appoint. L’expérience Alexa reste fluide pour les routines, minuteries et commandes quotidiennes, avec une configuration rapide.
Pour son prix, c’est un point d’entrée pertinent dans l’écosystème Amazon. La puissance reste limitée pour un salon vaste, mais sa compacité, l’intégration d’Alexa et la compatibilité domiciliaire en font une option très recommandable pour équiper une pièce secondaire ou compléter une installation existante.
Amazon Echo Dot 5 : l'enceinte best-seller
Cinquième itération de l’enceinte la plus populaire d’Amazon, l’Echo Dot gagne en puissance, en clarté et en fonctions connectées pour rester incontournable.
Pourquoi choisir cette enceinte connectée ?
Avec un son plus riche, un design compact et une intégration Alexa toujours au top, l’Echo Dot 5 reste la meilleure porte d’entrée dans la maison connectée.
Notre avis
L’Echo Dot (5ᵉ génération) conserve son format sphérique compact, facile à placer partout, tout en améliorant sensiblement la qualité audio. Les basses sont plus présentes et la restitution plus équilibrée, ce qui en fait une enceinte polyvalente adaptée à un usage quotidien, de la musique aux podcasts.
L’ajout du capteur de température et de l’accéléromètre ouvre de nouvelles possibilités domotiques, comme automatiser le chauffage ou contrôler un appareil par simple tapotement. Alexa reste réactive, avec une large compatibilité d’objets connectés et la prise en charge du standard Matter. Si la puissance audio reste limitée pour une grande pièce, l’Echo Dot 5 s’impose comme l’enceinte intelligente compacte la plus convaincante du marché.
Sonos Era 100 : une qualité audio exceptionnelle
Compacte mais ambitieuse, la Sonos Era 100 vise à moderniser l’enceinte connectée milieu de gamme avec un son riche et des fonctions avancées.
Pourquoi choisir cette enceinte connectée ?
Grâce à ses haut-parleurs repensés, sa connectivité moderne et sa compatibilité multiroom, la Sonos Era 100 allie puissance, précision et simplicité d’usage.
Notre avis
La Sonos Era 100 impressionne par une qualité audio remarquable pour son format. Ses nouveaux tweeters stéréo et son woofer plus large délivrent des basses profondes et un rendu équilibré, idéal pour la musique comme pour les podcasts. La calibration automatique Trueplay ajuste le son à l’acoustique de la pièce pour une restitution optimale.
En plus de l’intégration Alexa et AirPlay 2, l’enceinte adopte enfin le Bluetooth et une entrée auxiliaire (via adaptateur), ouvrant de nouvelles possibilités de connexion. Sa compatibilité multiroom avec l’écosystème Sonos en fait une solution évolutive et pratique. Si son prix est élevé, la qualité sonore et la richesse fonctionnelle de l’Era 100 en font une référence dans sa catégorie.
JBL Authentics 500 : un look rétro et des performances au top
Inspirée par les enceintes rétro de la marque, la JBL Authentics 500 combine design iconique et audio premium avec compatibilité multi-assistants.
Pourquoi choisir cette enceinte connectée ?
Avec ses 3 voies puissantes, sa compatibilité Dolby Atmos et son look vintage, l’Authentics 500 conjugue style et performances haut de gamme.
Notre avis
La JBL Authentics 500 séduit immédiatement par son design rétro chic, inspiré des modèles historiques de la marque. Sous cette allure classique se cache une technologie moderne : un système 3 voies qui délivre un son ample et détaillé, renforcé par la prise en charge du Dolby Atmos pour une immersion optimale.
Côté fonctions, l’enceinte embarque à la fois Google Assistant et Alexa, utilisables simultanément, une rareté sur le marché. Le Wi-Fi, le Bluetooth et la compatibilité multiroom via AirPlay et Chromecast complètent un équipement riche. Imposante et onéreuse, elle s’adresse avant tout aux passionnés de musique en quête d’un objet à la fois esthétique et performant.
Google Nest audio : le meilleur choix pour un écosystème Google
Pensée pour remplacer le Google Home, la Nest Audio améliore nettement le rendu sonore tout en restant compacte et abordable.
Pourquoi choisir cette enceinte connectée ?
Avec un son clair, l’intégration complète de Google Assistant et un design discret, la Nest Audio s’impose comme une solution efficace pour la maison connectée.
Notre avis
La Google Nest Audio marque une vraie évolution par rapport au premier Google Home. Le son gagne en puissance, en clarté et en équilibre, avec des basses plus présentes et des voix parfaitement intelligibles. Elle convient aussi bien à l’écoute de musique qu’aux podcasts ou aux radios en streaming.
L’intégration native de Google Assistant permet de piloter facilement ses objets connectés, de poser des questions ou de gérer son agenda à la voix. Son design sobre et compact se fond dans tous les intérieurs. Si elle n’atteint pas la puissance de modèles premium comme Sonos, son rapport qualité/prix reste très convaincant pour ceux qui veulent une enceinte connectée simple et efficace.
Comment choisir votre enceinte connectée ?
Quel assistant vocal choisir ?
À l'heure actuelle, trois assistants vocaux dominent le marché : Alexa, Google Assistant et Siri. Il y a même de fortes chances pour que vous en utilisiez un sur votre smartphone de temps en temps.
De son côté, Siri est utilisé sur une seule enceinte connectée, à savoir la HomePod. Comme à son habitude, Apple veille jalousement sur ses possessions et ne laisse aucun constructeur tiers intégrer son assistant sur une enceinte. Donc à moins d'acheter une HomePod, vous ne trouverez pas Siri ailleurs.
Google et Amazon se livrent quant à eux une guerre acharnée. Alexa et Google Assistant évoluent à un rythme identique et proposent maintenant les mêmes fonctions. La plupart des constructeurs d'objets connectés - prises, caméras, ampoules, etc... - proposent d'ailleurs une compatibilité totale avec les deux assistants vocaux américains.
Google maintient toutefois une petite longueur d'avance en proposant plus de services, en particulier le protocole Cast. Celui-ci permet de streamer de la musique depuis un smartphone ou un PC sur une enceinte compatible.
Alexa n'est pas dénuée d'intérêt non plus. Cette IA peut ainsi profiter des nombreux atouts d'Amazon, comme la commande de produits sur le site éponyme juste avec la voix. Vous l'aurez compris, il n'y a pas d'assistant vraiment meilleur qu'un autre. 99% des fonctions de ces IA sont identiques.
Quel budget souhaitez-vous allouer à votre enceinte connectée ?
Les enceintes connectées se démocratisent fortement ces dernières années. Si à leurs débuts la plupart des modèles ne dépassaient pas plus de 200€, la donne a bien changé depuis. Des marques d'ordinaire dédiées à la Hifi sortent ainsi des enceintes qui coûtent plus de 500€.
Du budget dépend principalement la qualité sonore de votre future enceinte intelligente. A 50€, il est clair qu'une Echo Dot ou une Nest Mini n'iront pas sonoriser votre salon de façon décente. On destinera ces petits modèles à la domotique. Pour un petit budget, ils sont un point d'entrée idéal pour commencer à utiliser des ampoules ou prises connectées sans se ruiner.
Au-delà de 200€, la proposition devient plus alléchante. On pense par exemple à l'Echo Studio ou la Sonos One, deux enceintes connectées attrayantes qui produisent un son très agréable. On ne touche pas encore à la Hifi, mais on s'en rapproche. C'est le bon équilibre pour les utilisateurs qui veulent un son correct tout en profitant des services d'un assistant vocal par la même occasion.
Au-delà de 500€, vous acquérez avant tout une vraie enceinte. Des marques réputées comme Klipsch ou Harman Kardon tiennent le haut du panier. Leurs modèles ont une partie sonore très soignée, similaire aux enceintes non connectées. Au final, l'assistant vocal fait plus office de bonus. Notez quand même que la connectique de ces modèles est plus réduite que leurs homologues sans IA. Vous aurez un super son, mais au prix de petits sacrifices.
De quelle connectique avez-vous besoin pour votre enceinte connectée ?
Peu importe le modèle, votre future enceinte connectée sera dotée a minima du Wi-Fi. La plupart des modèles utilisent la bande 2.4 GHz, mais certains sont compatibles avec la bande 5 GHz. Le Bluetooth est aussi intégré sur 99% des enceintes connectées du marché.
Cette configuration minimale assure que vous pourrez utiliser des services de streaming comme Spotify ou Deezer, mais aussi votre smartphone pour diffuser vos morceaux préférés sur l'enceinte. La présence du Wi-Fi autorise aussi une configuration en multiroom, c'est-à-dire la liaison simultanée de plusieurs enceintes sur le même réseau. Sonoriser l'entièreté de votre maison est donc très simple, du moins avec un large budget !
Pour aller plus loin, certains constructeurs équipent leur matériel de connectique additionnelle. Il s'agit souvent d'une prise 3.5mm qui permet de brancher une enceinte plus performante sur son homologue connecté. Les connectiques audio restent toutefois peu répandues sur les enceintes avec assistant vocal. Vous n'irez donc pas brancher un ampli sur votre Amazon Echo...
Vous n'avez pas trouvé le système audio qui vous convient dans notre comparatif ?
Clubic vous accompagne depuis plus de 25 ans dans le choix de produits tech pour vos usages au quotidien. Notre équipe d'experts vous propose des guides d'achat pour vous aider à choisir la barre de son ou les enceintes adaptées à vos besoins de sonorisation :
Découvrez notre comparatif des enceintes bluetooth 2025 et notre comparatif des barres de son 2025 : pour comparer tous les modèles testés par nos experts mobilité.