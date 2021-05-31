À l'heure actuelle, trois assistants vocaux dominent le marché : Alexa, Google Assistant et Siri. Il y a même de fortes chances pour que vous en utilisiez un sur votre smartphone de temps en temps.

De son côté, Siri est utilisé sur une seule enceinte connectée, à savoir la HomePod. Comme à son habitude, Apple veille jalousement sur ses possessions et ne laisse aucun constructeur tiers intégrer son assistant sur une enceinte. Donc à moins d'acheter une HomePod, vous ne trouverez pas Siri ailleurs.

Google et Amazon se livrent quant à eux une guerre acharnée. Alexa et Google Assistant évoluent à un rythme identique et proposent maintenant les mêmes fonctions. La plupart des constructeurs d'objets connectés - prises, caméras, ampoules, etc... - proposent d'ailleurs une compatibilité totale avec les deux assistants vocaux américains.

Google maintient toutefois une petite longueur d'avance en proposant plus de services, en particulier le protocole Cast. Celui-ci permet de streamer de la musique depuis un smartphone ou un PC sur une enceinte compatible.

Alexa n'est pas dénuée d'intérêt non plus. Cette IA peut ainsi profiter des nombreux atouts d'Amazon, comme la commande de produits sur le site éponyme juste avec la voix. Vous l'aurez compris, il n'y a pas d'assistant vraiment meilleur qu'un autre. 99% des fonctions de ces IA sont identiques.