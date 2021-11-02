Voici un bref récapitulatif des critères à observer pour choisir votre enceinte Bluetooth du mieux possible :

La qualité du son

Privilégiez une enceinte avec de bons haut-parleurs et une puissance audio satisfaisante pour profiter pleinement de votre musique. Consultez les tests réalisés par des experts pour évaluer leurs performances sonores.

Le design et l'ergonomie

Assurez-vous que l'ergonomie du produit facilite sa prise en main et offre un bon confort d'utilisation. Assurez-vous également que les materiaux sont suffisamment robustes pour une meilleure durabilité de votre enceinte

Les fonctionnalités & la connectivité

Vous devez privilégier des enceintes avec des fonctionnalités supplémentaires telles que des puces WiFi, un assistant vocal ou une prise auxiliaire de 3,5 mm pour une utilisation polyvalente.

La portabilité et l'autonomie

Optez pour une enceinte de petite taille et légère si vous souhaitez l'emmener partout avec vous. Prenez tout de même en considération que cela s'accompagne généralement de compromis sur la qualité sonore. Assurez-vous que l'enceinte offre au moins huit heures d'autonomie entre chaque recharge pour pouvoir l'utiliser en extérieur sans contrainte.

Les certifications

Recherchez des certifications telles que IP67, garantissant la résistance de l'enceinte à la poussière et à l'eau.