Faciles à transporter, pas très chères et dotées d'une bonne qualité sonore, les enceintes Bluetooth se sont imposées comme un équipement incontournable pour tous les amateurs de musique. Vous vous demandez laquelle acheter en cette rentrée 2025 ? Clubic vous dévoile ci-dessous les meilleures références testées dans ses colonnes !
Notre sélection des meilleures enceintes Bluetooth de 2025
- Ultimate Ears Minirolll : le petit format qui se glisse partout
- Tronsmart Mirtune S100 : le meilleur rapport qualité/prix
- Marshall Kilburn III : l'enceinte puissante et increvable
- JBL Flip 7 : la star des enceintes connectées
- Marshall Middleton II : Un son puissant à 360°
- LG xboom Bounce : le party speaker qui commence et finit la soirée
Comment sélectionnons-nous les meilleures enceintes Bluetooth ?
Afin de vous proposer cette sélection des meilleures enceintes Bluetooth, nous testons chaque année une dizaine de nouvelles enceintes en provenance de marques stars, mais aussi d'outsiders. Les enceintes sont soumises à un protocole de test rigoureux incluant :
- Qualité audio : basses, mediums, aiguës, diffusion du son dans l'espace.
- Design : assemblage, qualité des matériaux, résistance aux chocs et à l'eau
- Fonctionnalités & Connectivité : compatibilité Bluetooth, multi-appareil, multiroom, etc.
- Portabilité : autonomie et compacité
Les références qui se démarquent sont intégrées à ce comparatif.
Pourquoi nous faire confiance ?
Depuis plus de 20 ans, Clubic se consacre à vous fournir le meilleur de l'information sur la technologie, avec des articles, des reportages et des différents produits techs. Depuis la sortie de comparatif en 2021, nous avons testé plus d'une cinquantaine d'appareils.
Ultimate Ears Miniroll : le petit format qui se glisse partout
Une enceinte nomade ultra-compacte et résistante, conçue pour accompagner toutes vos aventures.
- Jolie comme tout
- Rendu audio équilibré
- Compacte et très légère
- Prise en main parfaite
- Sangle de fixation pratique
- Flotte et certifiée IP67
- Pas de câble fourni
- Pas d'app Android/iOS
- Rendu des graves en retrait
- Puissance limitée
|Type d'enceintes
|1.0 (Mono)
|Norme Bluetooth
|5.2
|Autonomie
|12h
Pourquoi choisir cette enceinte Bluetooth ?
Cette enceinte se distingue par son format minuscule et sa résistance à toute épreuve (IP67). Elle s'adresse aux nomades qui recherchent un modèle à glisser dans une poche pour une musique omniprésente. Sa sangle pratique et son prix très contenu en font un compagnon idéal pour un usage décomplexé.
Notre avis :
Cette Miniroll séduit par son format de galette ultra-compact et son prix agressif. Elle ne rivalise pas en puissance avec les modèles plus grands, mais son volume est surprenant pour sa taille et son autonomie reste correcte. L'enceinte constitue un excellent choix pour une écoute nomade sans complication, idéale pour la plage ou le vélo grâce à sa robustesse.
Tronsmart Mirtune S100 : le meilleur rapport qualité/prix
Compacte mais puissante, la Tronsmart Mirtune S100 séduit par son design pratique, sa polyvalence et son prix attractif.
- Rapport qualité/prix imbattable
- Bonne tenue générale du son
- Réserve de volume intéressante
- Autonomie très correcte
- Format et poignée pratiques
- Le son manque un peu de profondeur
- À fort volume, tendance à la distorsion
- Quelques soucis d'ergonomie sur l'app
|Type d'enceintes
|2.0 (Stéréo)
|Puissance nominale
|50W
|Norme Bluetooth
|5.3
|Autonomie
|20h
Pourquoi choisir cette enceinte Bluetooth ?
La Tronsmart Mirtune S100 combine robustesse, autonomie correcte et connectique variée, le tout pour un tarif très compétitif.
Notre avis
La Tronsmart Mirtune S100 réussit son pari en offrant une enceinte Bluetooth complète et abordable. Son format tubulaire et sa poignée intégrée la rendent idéale pour les sorties, avec une bonne résistance aux projections d’eau grâce à sa certification IPX7. Sa connectique généreuse (AUX, USB, microSD en plus du Bluetooth 5.3) renforce son attractivité face à des modèles plus chers.
Côté audio, la réserve de volume impressionne, soutenue par un boomer de 30 W et deux tweeters de 10 W. Le rendu manque toutefois un peu de profondeur et peut montrer des signes de distorsion à haut volume. L’application permet de corriger partiellement ce déséquilibre grâce à l’égalisation et au contrôle des LED intégrées. Malgré ces limites, au vu de son prix souvent sous les 80 €, la Mirtune S100 s’impose comme un excellent compromis.
Marshall Kilburn III : l'enceinte puissante et increvable
Avec son design rock’n’roll et son autonomie record, la Kilburn III impose son style et sa puissance.
- Un look toujours aussi rock
- Son puissant sans distorsion
- Autonomie titanesque de 50 heures
- Connectivité rapide/ Auracast inclus
- À ce prix, pas de bloc d'alimentation ?
- Le son Marshall, pas avare en basse
- Application Marshall Bluetooth capricieuse
|Type d'enceintes
|2.0 (Stéréo)
|Puissance nominale
|50W
|Norme Bluetooth
|5.3
|Autonomie
|50h
Pourquoi choisir cette enceinte Bluetooth ?
La Marshall Kilburn III offre 50 heures d’autonomie, un son puissant et un design iconique.
Notre avis
La Marshall Kilburn III frappe fort en combinant une construction premium et un rendu sonore typé mais maîtrisé. Son format imposant et ses finitions vintage rappellent les amplis de scène, renforçant son identité musicale. Elle bénéficie d’une certification IP54 pour résister aux poussières et éclaboussures, tout en affichant une autonomie titanesque de 50 heures.
Côté audio, la Kilburn III délivre 60 W via un woofer de 30 W et deux tweeters de 15 W. Le résultat : des basses amples, des médiums équilibrés et des aigus clairs, sans distorsion à fort volume. Compatible SBC, AAC et LC3, elle assure une restitution fidèle, adaptée autant au rock qu’aux musiques plus acoustiques. Son prix premium est justifié par cette combinaison de puissance, d’endurance et de style unique.
JBL Flip 7 : la star des enceintes connectées
La JBL Flip 7 combine compacité, solidité IP68 et un son étonnamment puissant pour son gabarit.
- Du coffre pour une petite enceinte
- Compacité et robustesse (IP68)
- Appairage Auracast
- Autonomie correcte à volume moyen
- Connexion filaire pour écoute haute définition
- Application minimaliste (affichage de l'autonomie notamment)
- Pas compatible Wi-Fi
- Scène sonore assez restreinte
|Type d'enceintes
|1.0 (Mono)
|Puissance nominale
|35W
|Norme Bluetooth
|5.4
|Autonomie
|16h
Pourquoi choisir cette enceinte Bluetooth ?
La JBL Flip 7 combine compacité, solidité IP68 et un son étonnamment puissant pour son gabarit.
Notre avis
Avec la Flip 7, JBL conserve sa réputation dans l’univers des enceintes portables. Son format cylindrique, sa conception robuste et sa certification IP68 en font un modèle idéal pour accompagner pique-niques, soirées piscine ou voyages. Sept coloris, une dragonne ou un mousqueton détachable renforcent encore sa dimension pratique.
Sur le plan audio, la Flip 7 surprend par la réserve de puissance offerte malgré ses 560 grammes. Son woofer de 25 W et son tweeter de 10 W délivrent un son équilibré, dynamique et clair, même si la scène reste étroite seule. L’appairage Auracast ou la stéréo avec une seconde Flip 7 corrigent ce point et offrent une expérience bien plus immersive. L’autonomie atteint 16 à 20 heures selon l’usage, avec une recharge via USB-C en deux heures environ. Pour moins de 150 €, elle reste une valeur sûre et polyvalente.
Marshall Middleton II : Un son puissant à 360°
Pensée pour les amateurs de gros son en extérieur, la Middleton II combine puissance et robustesse dans un format transportable.
- Son détaillé et équilibré, avec diffusion 360°
- Beaucoup de puissance
- Ergonomie intuitive et complète
- Construction premium
- Entrée analogique, Bluetooth Multipoint et Auracast, microphone intégré
- Petit manque de percussion dans les graves
- Effet stéréo très léger
- Application plutôt pauvre
|Type d'enceintes
|2.0 (Stéréo)
|Puissance nominale
|80W
|Norme Bluetooth
|5.3
|Autonomie
|30h
Pourquoi choisir cette enceinte Bluetooth ?
La Middleton II séduit par sa diffusion 360°, sa batterie amovible et sa connectivité complète.
Notre avis
La Marshall Middleton II reprend le style iconique de la marque avec une construction robuste et certifiée IP67, prête pour l’extérieur. Son format transportable de 1,8 kg reste conséquent, mais son design soigné et sa sangle textile en facilitent l’usage. Nouveauté notable, sa batterie amovible renforce la durabilité et prolonge la vie de l’enceinte.
Sur le plan sonore, elle délivre un rendu équilibré et puissant, avec une dispersion 360° efficace, même si l’effet stéréo reste limité. Ses woofers et tweeters associés offrent une belle réserve de volume, avec des basses présentes mais pas trop marquées. L’autonomie grimpe jusqu’à 30 h à volume modéré, et l’ajout de l’Auracast, du Bluetooth multipoint et d’une entrée analogique en font une enceinte polyvalente et tournée vers l’avenir.
LG xboom Bounce : le party speaker qui commence et finit la soirée
Pensée pour animer vos soirées, la LG xboom Bounce combine puissance, endurance et un design atypique.
- Design mat et soyeux
- Résistance aux chocs et à l'eau
- Belle cohérence du son à volume modéré
- App bien ficelée
- Bande lumineuse, sexy et pas tapageuse
- Distorsion à fort volume
- Une lanière extensible un peu cheap
- Trop volumineuse pour les voyages
|Type d'enceintes
|2.1
|Puissance nominale
|40W
|Norme Bluetooth
|5.3
|Autonomie
|30h
Pourquoi choisir cette enceinte Bluetooth ?
La xboom Bounce assure jusqu’à 30 h d’autonomie, un son énergique et une vraie résistance extérieure.
Notre avis
Avec son look singulier et ses finitions robustes en Tritan, la LG xboom Bounce se distingue des enceintes de sa catégorie. Sa résistance aux chocs et à l’eau, sa bande lumineuse discrète et son autonomie confortable de plus de 25 heures la rendent idéale pour les soirées prolongées. À 2,9 kg, elle se transporte, mais reste avant tout pensée pour s’installer et sonoriser un espace.
Son architecture audio repose sur un woofer de 30 W épaulé par deux tweeters de 5 W, le tout renforcé par deux radiateurs passifs. Le rendu est ample et cohérent à volume modéré, mais la distorsion apparaît quand on pousse les décibels. L’application ThinQ, bien conçue, permet de personnaliser l’égalisation et de gérer l’éclairage LED. Compatible Auracast et dotée d’une fonction Powerbank en USB-C, la Bounce se positionne comme un party speaker abordable et complet, idéal pour les fêtes comme pour un usage au salon.
Enceinte Bluetooth : les réponses à toutes vos questions
Comment choisir une enceinte Bluetooth ?
Voici un bref récapitulatif des critères à observer pour choisir votre enceinte Bluetooth du mieux possible :
La qualité du son
Privilégiez une enceinte avec de bons haut-parleurs et une puissance audio satisfaisante pour profiter pleinement de votre musique. Consultez les tests réalisés par des experts pour évaluer leurs performances sonores.
Le design et l'ergonomie
Assurez-vous que l'ergonomie du produit facilite sa prise en main et offre un bon confort d'utilisation. Assurez-vous également que les materiaux sont suffisamment robustes pour une meilleure durabilité de votre enceinte
Les fonctionnalités & la connectivité
Vous devez privilégier des enceintes avec des fonctionnalités supplémentaires telles que des puces WiFi, un assistant vocal ou une prise auxiliaire de 3,5 mm pour une utilisation polyvalente.
La portabilité et l'autonomie
Optez pour une enceinte de petite taille et légère si vous souhaitez l'emmener partout avec vous. Prenez tout de même en considération que cela s'accompagne généralement de compromis sur la qualité sonore. Assurez-vous que l'enceinte offre au moins huit heures d'autonomie entre chaque recharge pour pouvoir l'utiliser en extérieur sans contrainte.
Les certifications
Recherchez des certifications telles que IP67, garantissant la résistance de l'enceinte à la poussière et à l'eau.
Quel format pour mon enceinte Bluetooth portable ?
Le principal atout des enceintes portables est leur encombrement. Exit les fils dans tous les sens, on profite ici d'appareils compacts et très simples à transporter.
Les plus petites d'entre elles tiennent même dans la poche grâce à des dimensions très réduites. En montant en gamme, les dimensions augmentent, tout comme la qualité sonore. Il faut alors prévoir un sac à dos ou une sacoche adaptée.
Lors de votre achat, regardez bien la taille et le poids de votre future enceinte Bluetooth. Certains modèles peuvent être relativement lourds comme la Sonos Move qui pèse environ 3 kilogrammes. Dans l'absolu, la moyenne se situe entre une centaine de grammes et un peu moins de 2 kg selon les marques, selon les produits.
Quelles fonctionnalités privilégier sur mon enceinte Bluetooth ?
Si les enceintes d'entrée de gamme vont à l'essentiel, les fonctions tendent à s'étoffer sur les modèles de milieu de gamme. Pour le haut de gamme, on parle de véritables hauts-parleurs portables.
On trouve par exemple de plus en plus d'enceintes Bluetooth dotées de puces WiFi. Ces dernières sont alors plus polyvalentes et font même office d'enceinte multi-room chez certains constructeurs. Le WiFi va souvent de pair avec un assistant vocal, ce qui permet de contrôler votre enceinte à la voix tant que vous restez à portée de votre réseau local.
Sans allez si loin, on trouve aussi certains modèles avec une prise auxiliaire de 3,5 mm. Il devient alors possible de brancher une source comme un baladeur audiophile ou un smartphone avec un câble adapté. D'autres enceintes nomades peuvent même faire office de kit mains-libres.
N'hésitez donc pas à bien regarder la fiche technique de votre futur matériel afin d'adapter l'achat à vos besoins.
Quelle version de Bluetooth choisir pour mon enceinte ?
C'est une question qui revient souvent : faut-il privilégier le Bluetooth 5 ? Ou puis-je me contenter du Bluetooth 4.x ?
La réponse est simple : la version du Bluetooth n'a pas d'incidence sur la qualité sonore. Rien n'empêche une enceinte qui exploite la norme Bluetooth 4.0 de proposer un meilleur rendu audio qu'un modèle en Bluetooth 5.0 ou plus. Inutile donc de bouder un modèle très attractif car il n'utilise pas la dernière révision de ce protocole sans fil !
Comment connecter une enceinte Bluetooth ?
Connecter une enceinte Bluetooth à un PC ou un portable est extrêmement simple. Il vous suffira la plupart du temps d'appuyer sur un bouton situé sur l'enceinte, qui la rendra détectable par vos autres appareils. Ce bouton est généralement représenté par le logo Bluetooth (il ressemble à un B). Si vous ne le trouvez pas, vous pouvez consulter la notice d'utilisation de votre enceinte Bluetooth.
Une fois votre enceinte Bluetooth détectable, allumez l'appareil que vous souhaitez connecter, allez dans "paramètres" puis "Bluetooth". Activez le Bluetooth, cliquez sur l'appareil auquel vous souhaitez vous connecter (votre enceinte) : ça y'est, vous êtes prêt(e) à écouter de la musique !
Peut-on connecter deux enceintes Bluetooth ensemble ?
Afin d'augmenter la puissance et la répartition du son dans votre foyer, vous pouvez utiliser deux enceintes Bluetooth (et même plus ) simultanément.
Pour ce faire, vos enceintes doivent disposer d'une fonctionnalité "multi-room". Elles seront connectées à une application faisant le lien vers votre émetteur (Pc, Smartphone, etc….), par l'intermédiaire du Wi-Fi. Cela vous permettra de les utiliser simultanément.
Tous les produits et les marques d'enceintes multi-room ne sont pas compatibles les unes avec les autres. C'est pourquoi nous vous recommandons d'acheter deux enceintes du même modèle si vous souhaitez avoir la certitude de pouvoir les utiliser ensemble. Cela vous garantira aussi un son plus harmonieux.
Vous n'avez pas trouvé le système audio qui vous convient dans notre comparatif ?
Clubic vous accompagne depuis plus de 25 ans dans le choix de produits tech pour vos usages au quotidien. Notre équipe d'experts vous propose des guides d'achat pour vous aider à choisir la barre de son ou les enceintes adaptées à vos besoins de sonorisation :
