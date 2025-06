On peut aussi évoquer la JBL Flip 7, sortie en 2025, qui reprend les points forts de la Flip 6 tout en ajoutant une meilleure protection (IP68) et un son légèrement affiné, avec toujours ce bon équilibre entre puissance et compacité. Pour ceux qui cherchent un peu plus de coffre, la JBL Charge 6 propose une restitution plus ample et une autonomie étendue, tout en conservant un format relativement transportable et la possibilité de recharger un smartphone grâce à sa fonction powerbank.