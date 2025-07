L'appairage d'une 2e Flip 7 règle immédiatement ce problème et génère un son stéréo beaucoup plus enveloppant. Donc, si vous avez des amis qui cherchent à acquérir une enceinte Bluetooth compacte et avec qui vous organisez beaucoup de sorties ou de petites soirées, ça vaudra clairement le coup de vous coordonner pour acheter ce modèle. Surtout que la synchro Auracast se révèle simple comme bonjour, aussi bien via l'appli JBL qu'en pressant le bouton idoine de la Flip 7.

Autonomie : taillée pour les longues journées

Contrairement à ce qu'indique JBL, j'ai pu tenir un peu plus que les 16h d'autonomie annoncée. En écoute non consécutive, j'ai pu dépasser les 20h en Bluetooth (et avec un niveau sonore raisonnable) sans devoir recharger, ce qui est largement suffisant pour couvrir une journée entière en utilisation intensive, voire deux journées en usage un peu plus modéré. Le mode PlaytimeBoost permettrait d'étendre encore plus cette durée (2 heures de plus), moyennant une légère réduction des basses.