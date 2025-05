Il est heureusement possible de corriger le tir assez efficacement et, de manière plus générale, on trouve déjà de quoi faire avec les préréglages réalisés par Tronsmart. L’égalisation personnalisée n’est que sur 5 bandes, mais cela suffit pour aller un peu plus loin qu’avec ces préréglages s’ils ne suffisent pas à votre bonheur. En comparaison directe, la JBL Charge 6 reste un cran au-dessus avec un son plus précis, mieux défini même s’il faut aussi faire avec les basses percutantes « à la JBL ».