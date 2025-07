Sous le capot, on trouve un woofer de 30 W accompagné de deux tweeters de 15 W chacun, pour une puissance totale de 60 W en stéréo. Ce niveau de sortie permet à la Kilburn III de rivaliser avec des modèles comme la JBL Xtreme 3 ou la Sonos Move 3. Attention toutefois : malgré sa puissance, elle n’est pas conçue pour sonoriser une fête à ciel ouvert. Elle reste avant tout destinée à un usage domestique ou nomade.



Compatible avec les codecs SBC, AAC et LC3, l’enceinte est capable d’exploiter la richesse sonore des plateformes comme Tidal ou Apple Music. Marshall promet un son à 360°, et cette promesse est tenue : on peut tourner autour de l’enceinte sans percevoir de perte significative dans la restitution sonore, grâce à une bonne dispersion.



Certains audiophiles critiquent encore le “son Marshall”, jugé trop porté sur les basses. Mais ici, ces basses ne prennent jamais le dessus : elles laissent la place aux médiums et aux aigus, pour une scène sonore bien aérée et étonnamment maîtrisée dans cette gamme de prix.