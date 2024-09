Rien à redire non plus sur son poids puisque c’est même l’axe majeur d’amélioration depuis l’ancienne Roll : quand cette dernière dépassait légèrement les 330 grammes, nous sommes ici à moins de 280… 279 g, pour être précis. Même la Bose Soundlink Micro est plus lourde et seule la JBL Go 4 parvient à faire encore mieux (190 g, c’est la reine de la catégorie).