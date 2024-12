Les batteries externes sont vraiment pratiques. Ce sont les nouveaux alliés high tech de vos déplacements. Elles vous permettent de ne plus tomber en rade de batterie et de recharger plusieurs fois vos multiples appareils où que vous soyez, sans besoin d'une source d'alimentation. De plus, elles sont de plus en plus compactes et légères. Vous n’avez qu’à les glisser dans votre sac ou votre poche pour les avoir à portée de main.

Ces dernières années, les batteries externes se sont perfectionnées. Exit les grosses batteries qui ne permettaient que des charges incomplètes et lentes. La place est maintenant à des petits formats puissants et performants. Les capacités de stockage d’énergie se sont accrues en même temps que la vitesse de charge. Il en est de même pour la sécurité. Si des cas d’explosion ont pu faire la une des faits divers il y a quelques années, les modèles récents sont mieux pensés pour éviter les surcharges et la surchauffe à l’origine de tels incidents.