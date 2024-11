Après un premier SmartTag+ d’une redoutable efficacité, Samsung réitère l’expérience avec le SmartTag 2. Et laissez-nous vous dire que le fabricant n’a pas chômé pour réinventer son tracker GPS.

D’abord, le design. Samsung semble avoir entendu les doléances des utilisateurs et a conçu un appareil plus fin, plus design et - surtout – avec une ouverture plus importante. Il est donc bien plus facile d’accrocher le SmartTag 2 au trousseau de clé (ou tout autre objet important que vous craignez de perdre ou oubliez régulièrement).

L’utilisation gagne globalement en ergonomie et en simplicité. Via l’application, il est possible de rechercher l’objet perdu via un système de chaud / froid et la mesure de la distance restante entre le smartphone et le trousseau à retrouver. L’ensemble est efficace, même si une flèche directionnelle aurait permis de limiter les tatonnements.

Ce qui impressionne le plus, c’est la fonctionnalité de réalité augmentée. Grâce à l’appareil photo, vous pouvez analyser les alentours. Des encoches indiquent là où l’utilisateur se doit diriger. Des étoiles apparaissent à l’écran dès que l’objet est à proximité immédiate du smartphone.

Performant, intuitif et efficace, ce tracker GPS de Samsung est l’un des meilleurs modèles sur le marché. Reste que le prix est élevé, un reproche déjà adressé à la première génération et encore plus valable avec le SmartTag 2.