Dans l'immense majorité des cas et des situations, un SSD sera plus rapide et plus réactif qu'un disque dur traditionnel (HDD). Un avantage qui est lié au mode de fonctionnement du SSD : alors que le HDD repose sur des plateaux qu'un moteur doit entraîner, le SSD se construit autour de composants électroniques, des puces mémoire pour l'essentiel.

Reste qu'au fil des années des évolutions et de nouvelles générations de puces mémoire ont été élaborées. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, les plus récentes de ces générations ne sont pas forcément les plus rapides, pas forcément les plus efficaces. De manière un peu schématique, on distingue aujourd'hui quatre grandes catégories de puces.