Les amoureux de la M65 seront aux anges avec cette nouvelle version qui propose de pertinentes évolutions. Ce qui faisait la force des précédentes itérations est toujours d’actualité, avec une prise en main très satisfaisante et un centre de gravité ajustable via un système de poids. Corsair ajoute à cela une connexion sans fil des plus stable, un capteur impeccable et une excellente autonomie. Le contrôle supplémentaire offerte par cette M65 via les mouvements d’inclinaison demande un petit temps d’adaptation. Nous avons toutefois été conquis et estimons qu’il s’agit d’une excellente solution pour les joueurs de FPS et autres Battle Royale. Aux rayons des points faibles, il est vrai que les plus petites mains ne se sentiront peut-être pas complètement à l’aise avec la M65. En outre, son poids élevé contraste largement avec des souris qui misent aujourd’hui de plus en plus sur la légèreté.