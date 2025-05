Prétendante sérieuse au trône des souris ultra-légères, la ROG Keris II Ace reprend les bases de sa grande sœur, en poussant les curseurs un peu plus loin dans la précision. Livré avec un polling rate booster jusqu’à 8000 Hz, le mulot se défend sur tous les jeux avec une grande légèreté et un contact agréable. Bémol récurrent chez les sorties Asus : le produit n’est pas disponible en version gaucher.



Mettre en avant un accessoire gaming ultra durable (100 millions de clics pour chaque switch), c'est aussi annoncer la couleur au niveau du prix allant de 150 à 170 €. Avec un tel ticket d'entrée, l'autonomie est princière et la précision du capteur AimPoint Pro met tout le monde d'accord. Pour ne rien gâcher, l’interface d’Armoury Crate permet de paramétrer l’accessoire de manière plutôt intuitive.



Comparée à des concurrentes moins récentes et moins onéreuses, l'Asus ROG Keris II Ace se distingue avec une sensibilité jusqu'à 42000 DPI, et son temps de latence excellent en RF 2.4 GHz. La souris reste un must pour les compétitions eSports, en particulier les FPS.