La vraie nouveauté de cette PRO 2 Lightspeed se cache à l'intérieur. Cette version embarque le capteur HERO 2, avec une précision accrue (jusqu'à 44 000 DPI, réglable par incréments de 5), et des switches optiques hybrides Lightforce, plus réactifs et plus durables. Les clics sont francs, bien définis, et les problèmes de double-clic rencontrés sur certains anciens modèles ne semblent plus d'actualité.



La souris est compatible avec Powerplay, dispose d'une connectique USB-C pour la recharge, pour ceux qui ne souhaitent pas utiliser Powerplay, et offre une autonomie très correcte (jusqu'à 90h sans RGB). Néanmoins, certaines limites subsistent : contrairement à certains concurrents, Logitech ne propose pas de Bluetooth, limite le polling rate à 1000 Hz à moins d'acheter en option le récepteur PRO, tandis que la molette n'évolue pas et reste toujours aussi banale. Comme vous pouvez le voir avec l'offre ci-dessous, le prix demandé simplement pour profiter du polling rate de 8 000 Hz est assez corsé.