Pourquoi choisir ce smartphone ?

L’iPhone 16 offre un équilibre parfait entre design, puissance et intelligence embarquée. Grâce à la puce A18 et iOS 18, il permet de tirer pleinement parti des nouvelles fonctionnalités d’Apple Intelligence, tout en conservant l’excellence de fabrication propre à Apple.

Notre avis

L’iPhone 16 incarne le passage d’Apple à l’ère de l’intelligence artificielle intégrée. Avec la puce A18, il est l’un des premiers modèles à prendre en charge Apple Intelligence, le nouveau système d’IA personnelle d’Apple, pensé pour fonctionner directement sur l’appareil afin de préserver la confidentialité. Cela permet d’utiliser des fonctionnalités comme la gomme magique pour effacer des éléments d’une image, la génération de réponses intelligentes dans Mail, ou encore le résumé de pages web et documents dans Safari et Notes. Siri, quant à lui, devient plus conversationnel et contextuel, capable de comprendre des demandes complexes comme « montre-moi les photos de Claire prises au Japon l’an dernier ».



Mais au-delà de l’IA, l’iPhone 16 reste fidèle aux standards de qualité de la marque. Son design élégant, avec verre dépoli et tranches mates, cache un écran OLED 6,1 pouces d’une luminosité exceptionnelle (2000 nits). Malgré l’absence de 120 Hz, l’affichage reste fluide et très agréable au quotidien. Côté photo, on bénéficie désormais d’un mode macro sur l’ultra grand-angle, de nouveaux styles photographiques à appliquer même après la prise, et d’un zoom numérique convaincant. La vidéo, toujours en 4K HDR Dolby Vision, est accompagnée de la fonction Audio Mix pour filtrer les sons parasites. Seule réelle fausse note : la « Commande de l’appareil photo », un bouton tactile encore trop peu intuitif. Pour le reste, l’iPhone 16 est un modèle équilibré, très performant, et plus intelligent que jamais.