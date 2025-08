Pourquoi choisir ce smartphone ?

On apprécie son assistance logicielle longue : de quoi vous accompagner dans la durée.

Notre avis

Le Samsung Galaxy A16 5G est un smartphone bien positionné. Pour 130 euros, son constructeur ne le surestime pas, et place correctement les curseurs pour séduire le plus grand nombre.



On apprécie en particulier son logiciel très agréable à utiliser, et ce bel écran, lumineux et bien calibré. On prendra notamment plaisir à prendre quelques clichés de son quotidien avec le capteur principal… mais il faut malheureusement modérer ses attentes sur les deux autres modules — anecdotiques.



La plus grosse ombre au tableau de ce A16 5G est incontestablement ses performances. Assez lent, il souffre en particulier d’une quantité de RAM beaucoup trop faible en 2024 (et notamment pour la suite Galaxy AI, absente ici). Son plus grand point fort réside dans les six ans de mise à jour promis par Samsung (ce qui se fait de mieux pour ce prix). On peut se demander s'il restera performant dans la durée avec seulement 4 Go de RAM sous le capot, mais à seulement 129 €, le jeu en vaut clairement la chandelle.