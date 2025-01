Le Samsung Galaxy A16 5G est un smartphone bien positionné. Pour 250 euros, son constructeur ne le surestime pas, et place correctement les curseurs pour séduire le plus grand nombre.



On apprécie en particulier son logiciel très agréable à utiliser, et ce bel écran, lumineux et bien calibré. On prendra notamment plaisir à prendre quelques clichés de son quotidien avec le capteur principal… mais il faut malheureusement modérer ses attentes sur les deux autres modules — anecdotiques.



Non, la plus grosse ombre au tableau de ce A16 5G est incontestablement ses performances. Assez lent, il souffre en particulier d’une quantité de RAM beaucoup trop faible en 2024 (et notamment pour la suite Galaxy AI, absente ici). Aussi, même si son constructeur lui promet six ans de mises à jour (un record à ce niveau de prix), on doute qu’il reste une référence pérenne avec seulement 4 Go de RAM sous le capot.