Dans le secteur de l'intelligence artificielle pour les smartphones, Samsung est bien en avance sur son concurrent Apple, dont l'outil IA Apple Intelligence pourrait devenir accessible seulement à partir de 2025. De son côté, le géant sud-coréen a déjà offert Galaxy AI à plusieurs de ses smartphones les plus puissants, à l'image des derniers Galaxy Z Fold 6 et Galaxy Z Flip 6. Et bientôt, ce seront des smartphones moins puissants qui accueilleront Galaxy AI.