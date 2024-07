Les Samsung Galaxy Z Flip6 et Z Fold6 dévoilés officiellement : du nouveau, mais rien de révolutionnaire

Le Z Flip6 est proposé en version 12 + 256 Go et 12 + 512 Go aux prix respectifs de 1 199 € et 1 319 €, soit identiques à ceux du Z Flip5 au lancement. Il se décline en pas moins de sept coloris. Les modèles gris, bleu, vert d’eau et jaune sont disponibles dans le réseau de vente habituel tandis que les déclinaisons noir carbone, blanc et pêche sont exclusivement proposées sur le site du constructeur.