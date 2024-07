Galaxy Unpacked : les principales annonces et nouveautés Samsung en direct

Les deux smartphones pliants succèdent aux Z Flip6 et Z Fold5. Pour le Z Fflip6, comptez sur des versions 12+256 Go et 12+512 Go, avec des tarifs allant de 1 199 à 1 319 euros. Concernant le Z Fold6, il faudra compter sur des versions 12+256 Go, 12+512 Go et 12+1 To, aux tarifs de 1 999, 2 119 et 2 359 euros. Assez exorbitants.