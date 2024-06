Grosse fuite en images pour les montres et écouteurs Samsung

Les principales nouveautés que Samsung devrait selon toute probabilité annoncer lors de sa conférence Unpacked qui se tiendra le 10 juillet à Paris n’ont plus grand-chose à cacher. Evan Blass, réputé pour ses révélations fracassantes, a lâché une série d’images haute qualité censées présenter les nouvelles montres connectées Galaxy Watch 7 Ultra et Galaxy Watch 7, ainsi que les écouteurs sans fil Galaxy Buds 3 et Galaxy Buds 3 Pro.