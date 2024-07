Le design des écouteurs Samsung Galaxy Buds 3 Pro se confirme à moins d'une semaine de leur lancement

En mai dernier, on apprenait que les nouveaux écouteurs Galaxy Buds 3 de Samsung allaient bénéficier de fonctionnalités IA, mais aussi d'un tout nouveau design. À l'époque, on évoquait une inspiration puisée du côté des AirPods d'Apple et/ou des récents Nothing Ear, avec un nouveau design à tige, en lieu et place du look rondouillard des modèles actuels.