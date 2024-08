Pas disponibles avant le 26 septembre

24% plus légers et 27% plus petits que les Pixel Buds Pro, cette nouvelle génération d’écouteurs sans fil adopte une forme originale et un nouveau stabilisateur rotatif qui les empêcheraient de tomber de vos oreilles trop facilement. Quatre tailles d'embouts différentes sont d'ailleurs fournies avec ces écouteurs pour qu'ils s'intègrent du mieux possible dans votre canal auditif. Et au cas où vous les perdiez quand même, la fonction Find My Device vous permettra de remettre rapidement la main dessus. Un haut-parleur a même été intégré à leur étui de rangement et de recharge afin de le retrouver tout aussi facilement.

D’ores et déjà en précommande à 249€, les Pixel Buds Pro 2 ne seront étonnamment pas disponibles physiquement avant le 26 septembre prochain. Et ce ne sont pas les quatre couleurs proposées (porcelaine, vert sauge, vert amande et rose pivoine) qui aideront à faire attendre les plus impatients d’entre vous…