Le successeur du Pixel Fold, rebaptisé cette année en Pixel 9 Pro Fold, devrait subir quelques modifications en matière de conception. Doté d'un écran externe de 6,3 pouces, ainsi que d'un écran intérne de 8 pouces, celui-ci sera sensiblement plus grand que son aîné, qui disposait alors d'écrans intérieurs et extérieurs de 5,8 et 7,6 pouces.

De plus, selon un récent rapport, le nouveau téléphone pliant de Google serait plus fin que la Galaxy Z Fold 6 de Samsung. Le Pixel 9 Pro Fold afficherait une épaisseur de 5,1 mm lorsqu'il est déplié et de 10,5 mm une fois fermé. Autre changement de conception notable, le module photo, logé à l'arrière de l'appareil, présente désormais deux jeux de caméra superposés l'un sur l'autre à l'intérieur d'un bloc carré.