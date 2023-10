Pixel 8 : à quoi faut-il s'attendre ? Comment suivre la conf ?

Les smartphones de Google sont généralement très attendus. Et pour cause, l'entreprise américaine est l'une des principales concurrentes d'Apple sur le plan technologique. Les iPhone et les Pixel sont ainsi souvent comparés, et notamment sur un point bien précis : la photographie. Nous avions d'ailleurs en ce sens comparé le Pixel 7 et l'iPhone 14.

Les Pixel 8 et 8 Pro devraient être à la hauteur de la réputation de leurs prédécesseurs. Si le capteur principal de 50 Mp sera le même sur les deux appareils, le modèle Pro sera également équipé d'un ultra grand-angle de 48 mégapixels, contre 12 pour son petit frère, et d'un téléobjectif avec un capteur semblable.