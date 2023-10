Deux jours avant son annonce officielle, le Pixel 8 se dévoile déjà en vidéo

Enfin, Google sera encore une fois plus généreuse qu'Apple en matière d'accessoires. Si, bien entendu, le bloc de recharge n'est pas inclus dans le pack, la firme reproposera un adaptateur USB-A vers USB-C en plus du câble USB-C vers USB-C. On ne peut ici que penser à Apple, qui ne fournit pas d'adaptateur USB-C vers Lightning avec l'iPhone 15, et qui le vend à un prix conséquent sur sa boutique. Que cet accessoire soit utile ou non pour tout le monde, on peut saluer l'effort du géant de Mountain View sur ce point.