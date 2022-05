Le design du Google Pixel 7 Pro se dévoile grâce à l'indiscrétion d'un accessoiriste

S’il est encore bien trop tôt pour parler technique, on remarque déjà que l’esthétique du Pixel 7 Pro ne devrait pas changer radicalement par rapport au précédent modèle.

On retrouvera un téléphone aux mensurations généreuses (on parle de 6,8"), disposant toujours d’un poinçon central pour la caméra avant (non présent sur les images), mais qui devrait faire évoluer à la marge la disposition de ses capteurs photo.