Pixel 6 : de nouvelles fuites confirment le design des modèles Pro et classique

On ignore encore de quel bois il sera fait, mais on distingue clairement trois modules photo. Sans trop se mouiller, on peut parier sur un grand-angle, un ultra grand-angle et, peut-être, un zoom périscopique.

À l’avant, le Pixel 6 semble disposer d’une dalle plate de 6,67 pouces. On remarque d’ailleurs des bordures toujours assez généreuses, qui ne sont pas sans nous évoquer les smartphones Xperia de Sony. L’écran est poinçonné au centre afin d’y loger l’appareil photo avant.

De ce que l’on en sait, Google opterait cette année pour un capteur d’empreintes situé sous l’écran. Une première pour le constructeur, qui ne s’était encore jamais détaché de son capteur dorsal un peu old school.