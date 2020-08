Google : des photos des Pixel 5 et Pixel 4a 5G postées sur Reddit (et des specs)

Une fiche technique complète accompagnait la photo postée sur Reddit et désormais supprimée. Là encore, l'ensemble des spécifications confirme la descente en gamme du Pixel 5 par rapport à ses prédécesseurs. Le smartphone embarquerait un processeur Qualcomm Snapdrgon 765G avec 8 Go de RAM. Il conserverait un écran 90 Hz avec une diagonale de 6 pouces. La batterie serait, elle, fixée à 4 000 mAh pour régler une fois pour toutes les ennuis d'autonomie constatés sur les smartphones de Google.

Le Pixel 4a 5G aurait droit à un écran de 6,2 pouces 60 Hz, au même processeur mais à seulement 6 Go de mémoire vive et à une batterie plus petite de 3 800 mAh. Il bénéficierait aussi d'un port jack 3,5 mm, qui ne serait pas présent sur le Pixel 5.

Si les Pixel 5 et Pixel 4a ne sont pas partis pour être des foudres de guerre, Google insistera probablement sur leurs capacités photo. Le constructeur prévoit pour les deux appareils un module triple capteur avec un objectif principal Sony IMX363 de 12,2 mégapixels et un capteur ultra grand-angle 16 mégapixels Sony IMX481. On peut noter la présence d'un troisième capteur qui pourrait être un capteur de scintillement afin d'améliorer la qualité des photos. La caméra frontale sera quant à elle constituée d'un objectif 8 mégapixels.

La présentation de ces deux smartphones devrait avoir lieu entre la fin septembre et le début du mois d'octobre.