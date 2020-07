Google prévoirait la sortie d'un Pixel 4a 5G

Pixel 4a 5G : vers un lancement conjoint avec le Pixel 5 ?

Lors de ses recherches, le journaliste de 9to5Google a semble-t-il déniché ce qui s’avance comme étant le line-up intégral de Google pour le restant de l’année. En lieu et place du Pixel 4a, et des traditionnels Pixel 5 et Pixel 5 XL, Google choisirait cette fois d’articuler son catalogue autour de deux références : le Pixel 5, et le Pixel 4a 5G.

Mais rembobinons un instant. On sait de longue date que le Pixel 4a n’embarquera qu’un Snapdragon 730. Un SoC dépourvu de capacités 5G. Ce qui pousse 9to5Google à croire que le Pixel 4a 5G sera équipé, lui, d’un Snapdragon 765G ; une plate-forme que l’on retrouve déjà sur le Motorola Edge, ou encore prochainement sur le OnePlus Nord.

Grâce à une autre découverte du site, on sait également que le Pixel 5, le futur flagship de Google, profitera lui aussi de cette même puce de milieu de gamme. En d’autres termes : les Pixel 4a 5G et Pixel 5 afficheront des performances similaires. La firme devra donc les différencier sur la photo, l’autonomie, la qualité des finitions et, bien entendu, le prix.