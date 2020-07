Google cesse de vendre les Pixel 3a et Pixel 3a XL

Le Pixel 3a toujours disponible chez quelques partenaires

À part en passant par le circuit de l’occasion ou du reconditionné, il vous faudra désormais faire preuve de pugnacité pour dénicher un Pixel 3a. Cité par Android Police, un porte-parole de Google déclare que le smartphone « est disponible chez certains partenaires le temps que les stocks s’écoulent ».

En France, la Fnac n’a plus que quelques modèles disponibles dans certains points de vente. Sur Amazon, il vous faudra forcément passer par des marchands de la marketplace pour trouver un produit neuf. Même constat pour Darty.

Bref : vous l’aurez compris , le Pixel 3a et sa version XL sont désormais en passe de devenir des raretés, un peu plus de trois mois après l’arrêt de la production des Pixel 3 et Pixel 3 XL. Ne restent plus sur la boutique de Google que les Pixel 4 et Pixel 4 XL, ouvrant ainsi la porte à un Pixel 4a qui se fait décidément attendre.