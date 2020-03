Google cesse la commercialisation des Pixel 3 et Pixel 3 XL

© Google

Les stocks de Pixel 3 écoulés

Les Pixel 3 et 3 XL sont désormais indisponibles sur le Google Store. © Google

Lire aussi :

Le Sony Xperia 1 II aura deux capteurs photo Sony et deux Samsung



Rien d'inhabituel

Source : Android Police

Le géant du Web annonce que les stocks sont désormais à sec, et que la production de Pixel 3 et Pixel 3 XL est à l'arrêt.Contacté par Android Police, Google a confirmé que ses smartphones de 2018 ont tous été vendus, et que de nouveaux ne seront pas produits. Le Pixel 3a et 3a XL restent disponibles sur le site officiel, et certains marchands pourraient encore avoir du stock. Mais pour ce qui est de Google, la page est tournée.En France, le Store officiel Google ne dit pas autre chose. Si les Pixel 3 et Pixel 3 XL sont encore listés, ils apparaissent désormais comme étant « indisponibles » — sans davantage d'information.Présentée comme cela, cette information paraît sortir de l'ordinaire. Mais la décision de Google correspond en réalité à ce qu'il avait déjà fait l'an dernier en cessant la production de Pixel 2 et Pixel 2 XL, à la toute fin du mois de mars.Malheureusement pour celles et ceux qui voulaient se faire plaisir avec cet excellent photophone , ce n'est pas un Poisson d'avril.À l'avenir — et probablement jusqu'en mars 2021 donc — Google capitalisera uniquement sur son Pixel 4 et Pixel 4 XL . Un nouveau modèle lancé tambour battant, mais dont les nouveautés ont eu du mal à nous convaincre.Toujours est-il que Google doit lancer, dans les prochaines semaines, le Pixel 4a qui, sous couvert d'une fourchette tarifaire plus raisonnable, se montrera — on l'espère — aussi bon en photographie.