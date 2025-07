Il y a deux jours, on découvrait les nouveaux smartphones pliants Galaxy Z Fold 7 et Galaxy Z Flip 7 lors de la conférence d'été Unpacked de Samsung. Des appareils qui sont des merveilles de technologie, et qui coûtent particulièrement cher à assembler. Pourtant, la vision stratégique actuelle de Samsung pousse le fabricant à favoriser les clients, contre ses propres marges.