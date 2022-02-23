La réponse à cette question réside essentiellement dans l'usage que vous allez en faire. Comme nous vous le disions précédemment, il existe deux types de smartphones pliants. Ceux qui se plient verticalement, qu'on pourrait qualifier de "smartphone à clapet" et ceux qui se plient horizontalement, qu'on pourrait qualifier de smartphone pliant de type "tablette".

Un smartphone de type tablette vous offre une expérience de visionnage quasiment incomparable avec les autres smartphones, du fait d'une surface d'affichage gigantesque, mais aussi de la dalle utilisée. Les smartphones de type tablette vous proposent généralement une Dalle OLED et un taux de rafraichissement très élevé pour une image fluide avec un contraste proche de la perfection. Avec ce type d'appareil pliant, vous pourrez regarder vos plateformes de streaming préférées partout, notamment durant vos vacances, et sans que votre confort en souffre trop. Côté praticité, le smartphone pliant de type tablette vous ouvre aussi de nouvelles possibilités que certains qualifieraient de gadget, mais qui se révèlent appréciables. Vous pouvez par exemple consulter une carte ou un article de journal dans des conditions proches de ce que peut offrir un support physique, ou encore afficher une application sur chaque écran, pour un usage simultanée avec plus de synergie. Cela peut par exemple vous servir pour consulter une liste de course en même temps que vous utilisez la fonctionnalité calculette. À tout moment, vous pouvez le repasser en mode "smartphone" pour un usage plus restreint, mais moins encombrant. Le smartphone pliant de type tablette est un appareil très polyvalent.



Côté clapet, les avantages sont différents. On retient de prime abord leur compacité extrême lorsqu'ils sont repliés. Qui n'a jamais eu de mal à faire rentrer un téléphone dans la poche de son jean ? Les smartphones étaient jusqu'à présent toujours plus grands, alors que la taille des sacs à mains tendance se réduit et que le sac banane (qui l'eut crû !) se re-popularise. Le smartphone à clapet répond parfaitement à notre besoin de pouvoir emporter notre téléphone partout, sans gêne, et on est également tentés de penser qu'il s'adresse en particulier à ceux qui accordent un soin particulier à leur image. On est d'autant plus tentés de le dire quand on voit la beauté des nouveautés sur ce secteur (Z FLIP 5, RAZR 40) ou encore les publicités des constructeurs, qui mettent en avant des acteurs chics et élégants. Plus encore, l'un des arguments phares des constructeurs pour les smartphones pliables à clapet est le passage en mode "Flex". Dans ce mode, l'appareil posé dans un angle à 45 degrés ou replié vous permet de prendre des selfies en utilisant le capteur principal du smartphone, beaucoup plus efficace que le capteur interne. Enfin, n'oublions pas que le fait d'avoir un smartphone pliant est à la fois un marqueur social (smartphone cher) et l'assurance de se distinguer parmi la masse, car malgré le succès du Z Flip 5, ce modèle de téléphone est encore loin de faire l'unanimité.



Que vous choisissiez un smartphone pliant de type tablette ou à clapet, sachez que vous payerez beaucoup plus cher qu'un smartphone classique pour le même niveau de performance. C'est le prix de la pliure sur votre smartphone. Les constructeurs cherchent à rentabiliser le coût investi dans ces appareils et les coûts de production peuvent encore nettement s'améliorer du fait de la relative jeunesse des chaines de production de ces appareils.



Alors, est-ce qu'un smartphone pliant, ça vaut le coup ? Oui, si vous êtes prêt à payer plus cher pour être un peu plus chic ou que vous souhaitez un confort maximal pour consulter vos documents ou vos séries.