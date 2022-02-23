Un temps coûteux, les smartphones pliables sont de plus en plus accessibles, et impressionnent par leurs qualités. Si vous hésitez encore avant de craquer, Clubic vous propose ci-dessous sa sélection des meilleurs smartphones pliables disponibles en cette rentrée 2025.
Notre sélection des meilleurs smartphones pliants de 2025
- Samsung Galaxy Z Flip 7 : notre coup de cœur
- Honor Magic V5 : le plus puissant des smartphones pliants
- Motorola Razr 60 Ultra : un écran externe de grande taille et une surcouche logicielle bien pensée
- Xiaomi Mix Flip : Aussi discret que son prix
- Samsung Galaxy Z Fold6 : vieillissant, mais toujours aussi performant
Comment sélectionnons-nous les meilleurs smartphones pliants ?
Afin de vous fournir cette sélection des meilleurs smartphones pliants, nous testons chaque année toutes les nouveautés de ce secteur, des produits stars comme les Galaxy ZFlip aux outsiders comme les Motorola Razr. Tous les smartphones sont évalués selon un protocole rigoureux et identique évaluant les performances, la qualité photo et vidéo, l'autonomie, le design, et bien plus encore ! Les références les plus satisfaisantes sont ajoutées au comparatif.
Pourquoi nous faire confiance ?
Depuis plus de 20 ans, Clubic dispose d'une expertise reconnue sur le high-tech. Nous avons étudié les smartphones pliants depuis leurs balbutiements avec le Royole FlexPai en 2019, jusqu'à la sortie du Galaxy Zflip 7 de Samsung cet été.
Samsung Galaxy Z Flip 7 : notre coup de cœur
Plus large et plus fin que son prédécesseur, le Z Flip 7 soigne l’expérience utilisateur pour un résultat encore meilleur.
- Ecran externe
- Qualité photo & vidéo en bonne luminosité
- Galaxy AI efficace
- OneUI 8.0
- Ajout de DeX
- Performances globales
- Charge trop lente
- Pas d'alimentation fournie
- Prix élevé
|Mémoire interne
|256 Go, 512 Go
|Mémoire vive (RAM)
|12 Go
|Capacité de la batterie
|4300 mAh
|Charge rapide
|Oui
|Définition du / des capteur(s) arrière
|50 mpxl + 12 Mpxl
Pourquoi choisir ce smartphone ?
Le Z Flip 7 améliore l’usage quotidien : clavier plus confortable, écran externe lumineux et exploitable, charnière plus discrète. Performant, endurant et désormais compatible DeX, il conserve l’attrait d’un pliant compact et premium.
Notre avis :
Samsung affine le concept sans tout bousculer : un châssis plus large pour une frappe facilitée, une pliure quasi imperceptible en usage, et un écran externe grand, lumineux et réellement utile. La charnière Extended Armor gagne en confiance, tandis que l’IP48 rassure pour le quotidien. L’ensemble respire le haut de gamme.
Côté performances, l’Exynos 2500 assure une expérience fluide, y compris en jeu, avec un throttling contenu. L’autonomie progresse sensiblement grâce à la batterie 4300 mAh et à la gravure 3 nm ; la charge, en revanche, reste limitée à 25 W et le chargeur n’est pas fourni. En photo, le module principal livre de très belles images en bonne lumière, le zoom 2× piloté par l’IA tient la route, et la vidéo 4K60 HDR10+ est convaincante ; l’ultra grand-angle demeure un cran en dessous et le traitement se fait plus présent de nuit.
L’ajout de DeX change la donne : branché à un écran, le Flip devient un poste de travail d’appoint, tandis que OneUI 8.0 exploite mieux l’écran externe (widgets, Labs, MultiStar). Proposé dès 1 199 € (12/256 Go), le Z Flip 7 reste onéreux, mais il combine mieux que jamais compacité, plaisir d’usage et fonctionnalités modernes dans le segment des pliants « à clapet ».
Honor Magic V5 : le plus puissant des smartphones pliants
Finesse extrême, double écran ultra-lumineux et grande batterie : le Magic V5 assume un format livre sans compromis majeurs. Puissant et bien fini, il se positionne clairement sur le haut de gamme.
- Excellents écrans
- Honor AI + Gemini parfaitement intégrés
- Qualité de construction et finesse
- Performances globales
- Autonomie et rapidité de charge
- Qualité photographique en bonne ou moyenne luminosité
- 7 ans de patch de sécurité et 7 mise à jour majeures d'Android
- Stylet (optionnel) utilisable sur les 2 écrans
- Conformité IP68/IP69
- Pas de chargeur fourni
- Qualité photo améliorable en mode nocturne
- MagicOS peut encore progresser
- Prix toujours élevé
|Mémoire interne
|512 Go
|Mémoire vive (RAM)
|16 Go
|Capacité de la batterie
|5 820 mAh
|Charge rapide
|Oui
|Définition du / des capteur(s) arrière
|50 Mpxl ; 64 Mpxl ; 50 Mpxl
Pourquoi choisir ce smartphone ?
Le Magic V5 combine finesse et légèreté pour un confort inédit au quotidien. Ses deux écrans lumineux transforment l’usage : l’un pour la praticité d’un smartphone classique, l’autre pour profiter d’une vraie mini-tablette. Son autonomie solide et la compatibilité avec le stylet en font un compagnon fiable pour travailler, créer ou se divertir partout.
Notre avis
Honor réussit un pliant de tous les jours : très fin et léger fermé, tablette crédible ouvert. La charnière inspire confiance, la prise en main est naturelle et les deux écrans 120 Hz très lumineux offrent une lecture confortable partout. Le stylet sur les deux dalles élargit les usages pro/créa, tandis que MagicOS progresse : Magic Portal accélère les partages, Gemini s’intègre proprement, et le mode Magic Desktop transforme le smartphone en poste de travail d’appoint.
Les performances sont au rendez-vous pour apps, IA et jeux ; seul un stress test prolongé révèle un besoin de contenir la chauffe. L’autonomie fait référence pour un pliant, avec deux jours possibles selon les usages, et une recharge 66 W/50 W efficace… malgré l’absence de chargeur. Côté photo, le trio principal est solide en bonne/moyenne lumière, le 3× optique convaincant, et l’IA Super Zoom utile tout en restant « générative ». De nuit, l’ultra grand-angle baisse un ton. Le prix reste élevé, mais l’équipement, la finesse et la longévité logicielle placent le Magic V5 parmi les pliants les plus aboutis du moment.
Motorola Razr 60 Ultra : un écran externe XXL et une surcouche logicielle bien pensée
Le Motorola Razr 60 Ultra modernise le concept du pliant à clapet avec un grand écran externe et une finition soignée. Il vise à rendre l’usage quotidien plus fluide et agréable.
- Qualité des deux écrans
- Coque de protection fournie
- Ergonomie réussie
- Interface Hello UI
- Photo & vidéo en plein jour
- Matières employées (bois, Alcantara)
- Moto AI pas encore francisé
- Durée du support logiciel (3 ans Android, 4 ans sécurité)
- Chauffe beaucoup
- Pas de bloc d'alimentation fourni
- Prix élevé
|Mémoire interne
|512 Go
|Mémoire vive (RAM)
|16 Go
|Capacité de la batterie
|4700 mAh
|Charge rapide
|Oui
|Définition du / des capteur(s) arrière
|50 Mpx ; 50 Mpx
Pourquoi choisir ce smartphone pliant ?
Le Razr 60 Ultra offre un écran externe presque aussi pratique que l’interne, évitant d’ouvrir sans cesse le téléphone. Son format compact séduit les poches comme les sacs, tandis que son autonomie et ses performances suffisent largement pour une journée active.
Notre avis
Motorola réussit à faire du Razr 60 Ultra un smartphone pliant réellement pratique au quotidien. L’écran externe occupe presque toute la face avant et permet de gérer messages, applications et notifications sans avoir à déplier l’appareil, ce qui change la donne en mobilité. La finition est sérieuse, avec une charnière qui inspire confiance et un format compact qui s’oublie facilement dans la poche.
À l’intérieur, l’écran OLED est lumineux et fluide, agréable pour le multimédia comme pour le travail. Les performances tiennent largement la route pour les usages intensifs, même si la chauffe peut apparaître sur les tâches les plus lourdes. L’autonomie reste correcte, mais dépend beaucoup de l’utilisation de l’écran externe. Côté photo, les résultats sont solides de jour, moins convaincants en basse lumière, mais suffisants pour un usage quotidien. Le Razr 60 Ultra s’adresse à ceux qui veulent un pliant pratique, élégant et réellement utilisable comme smartphone principal.
Xiaomi Mix Flip : Aussi discret que son prix
Premier « flip » Xiaomi vendu chez nous, le Mix Flip mise sur deux excellents écrans, de belles performances et une vraie expérience photo, tout en restant compact et soigné.
- Ecrans remarquables
- Bonnes performances
- Qualité photo & vidéo
- Charge rapide
- HyperOS agréable
- Chargeur et coque fournis
- Chauffe beaucoup en utilisation intensive
- Autonomie un peu décevante
- Pas de certification IP
- Pas de support eSIM
|Mémoire interne
|512 Go
|Mémoire vive (RAM)
|12 Go
|Capacité de la batterie
|4780 mAh
|Charge rapide
|Oui
|Définition du / des capteur(s) arrière
|50 Mpx, 50 Mpx
Pourquoi choisir ce smartphone pliant ?
Son grand écran externe évite d’ouvrir sans cesse le téléphone. Les deux dalles très lumineuses rendent lecture, vidéos et réseaux confortables. Il charge vite (chargeur fourni) et réussit ses photos au quotidien, le tout dans un format à clapet agréable.
Notre avis
Vivre un mois avec le Mix Flip confirme ses points forts : affichages OLED très réussis (interne 6,86", externe ~4"), colorimétrie soignée et lisibilité au soleil. Le Snapdragon 8 Gen 3 apporte une fluidité sans faille pour les apps et les jeux ; la photo/vidéo, co-conçue avec Leica, livre des images détaillées et un télé 2x pertinent. La charge 67 W, avec adaptateur et coque dans la boîte, est un vrai plus au quotidien.
Quelques limites demeurent : chauffe sensible en usage intensif prolongé, autonomie correcte mais en deçà des attentes au vu des 4 780 mAh, bloatware à désinstaller, et surtout l’absence d’étanchéité et de support eSIM. Malgré cela, le Mix Flip s’impose comme un pliant à clapet séduisant et polyvalent, pensé pour l’usage réel : beaucoup de choses se gèrent depuis l’écran externe, et le format reste agréable en poche comme en main.
Samsung Galaxy Z Fold6 : vieillissant, mais toujours aussi performant
Smartphone et mini-tablette à la fois, le Z Fold 6 offre deux superbes écrans, une construction soignée et une expérience logicielle riche pensée pour la productivité mobile.
- Excellents écrans
- Performances globales
- OneUI + Galaxy AI
- Design réussi
- Pas d'évolution matérielle majeure depuis 3 générations
- Charge "rapide" pas rapide
- Pas de chargeur fourni
- Prix beaucoup trop élevé
|Mémoire interne
|256 Go, 512 Go, 1024 Go
|Mémoire vive (RAM)
|12 Go
|Capacité de la batterie
|4400 mAh
|Charge rapide
|Oui
|Définition du / des capteur(s) arrière
|50 Mpx, 12 Mpx, 10 Mpx
Pourquoi choisir ce smartphone ?
Pour travailler, lire et créer partout : grand écran interne confortable, multitâche abouti, DeX pour un vrai mode bureau. Performances solides, 7 ans de mises à jour et Galaxy AI utile au quotidien. S-Pen compatible pour la prise de notes (option).
Notre avis
Le Z Fold 6 réussit l’essentiel : finition irréprochable, écrans très lumineux et colorimétriquement convaincants, fluidité constante et un environnement logiciel maîtrisé (One UI + Galaxy AI) qui valorise réellement le format pliant. La charnière améliore l’ergonomie et l’appareil reste plus léger et un peu plus large que son prédécesseur, ce qui rend l’usage de l’écran externe moins contraint.
Reste un sentiment de déjà-vu : peu d’évolutions matérielles depuis trois générations, une charge 25 W qui fait pâle figure, pas de chargeur en boîte, et un prix qui grimpe très haut. La photo demeure bonne mais sans bond technologique. Au final, un pliant haut de gamme toujours très performant et agréable à vivre, surtout pour la productivité, mais dont l’innovation stagne face à des concurrents plus agressifs.
Smartphone pliant : les réponses à toutes vos questions
Comment choisir un smartphone pliant ?
Le choix d'un smartphone pliant dépend de plusieurs critères. Les critères de base propre à tout smartphone, d'abord.
On pense à la puissance du SoC (system on chip) : exprimé en Ghz, la quantité de mémoire vive, la définition, la dalle et la fluidité de l'écran. À cela s'ajoute aussi la résolution des photos, le stockage, l'autonomie et le système d'exploitation. Savoir jauger ces critères par soi-même demande une certaine expertise et les tests réalisés par nos experts sont là pour vous épargner ce travail et vous fournir les valeurs de performance les plus authentiques possibles. Si malgré tout, vous souhaitez devenir un expert des smartphones, nous vous encourageons à consulter notre guide complet sur comment choisir son smartphone, disponible à la fin de notre guide d'achat des meilleurs smartphones.
En ce qui concerne les points de performance propres à un smartphone pliable, prêtez attention à la prise en main offerte par le téléphone en mode replié (vous le garderez la plupart du temps dans ce format). Nous vous invitons aussi à consulter la discrétion de la pliure que ce soit à l'œil ou au toucher.
Un smartphone pliant, ça vaut le coup ?
La réponse à cette question réside essentiellement dans l'usage que vous allez en faire. Comme nous vous le disions précédemment, il existe deux types de smartphones pliants. Ceux qui se plient verticalement, qu'on pourrait qualifier de "smartphone à clapet" et ceux qui se plient horizontalement, qu'on pourrait qualifier de smartphone pliant de type "tablette".
Un smartphone de type tablette vous offre une expérience de visionnage quasiment incomparable avec les autres smartphones, du fait d'une surface d'affichage gigantesque, mais aussi de la dalle utilisée. Les smartphones de type tablette vous proposent généralement une Dalle OLED et un taux de rafraichissement très élevé pour une image fluide avec un contraste proche de la perfection. Avec ce type d'appareil pliant, vous pourrez regarder vos plateformes de streaming préférées partout, notamment durant vos vacances, et sans que votre confort en souffre trop. Côté praticité, le smartphone pliant de type tablette vous ouvre aussi de nouvelles possibilités que certains qualifieraient de gadget, mais qui se révèlent appréciables. Vous pouvez par exemple consulter une carte ou un article de journal dans des conditions proches de ce que peut offrir un support physique, ou encore afficher une application sur chaque écran, pour un usage simultanée avec plus de synergie. Cela peut par exemple vous servir pour consulter une liste de course en même temps que vous utilisez la fonctionnalité calculette. À tout moment, vous pouvez le repasser en mode "smartphone" pour un usage plus restreint, mais moins encombrant. Le smartphone pliant de type tablette est un appareil très polyvalent.
Côté clapet, les avantages sont différents. On retient de prime abord leur compacité extrême lorsqu'ils sont repliés. Qui n'a jamais eu de mal à faire rentrer un téléphone dans la poche de son jean ? Les smartphones étaient jusqu'à présent toujours plus grands, alors que la taille des sacs à mains tendance se réduit et que le sac banane (qui l'eut crû !) se re-popularise. Le smartphone à clapet répond parfaitement à notre besoin de pouvoir emporter notre téléphone partout, sans gêne, et on est également tentés de penser qu'il s'adresse en particulier à ceux qui accordent un soin particulier à leur image. On est d'autant plus tentés de le dire quand on voit la beauté des nouveautés sur ce secteur (Z FLIP 5, RAZR 40) ou encore les publicités des constructeurs, qui mettent en avant des acteurs chics et élégants. Plus encore, l'un des arguments phares des constructeurs pour les smartphones pliables à clapet est le passage en mode "Flex". Dans ce mode, l'appareil posé dans un angle à 45 degrés ou replié vous permet de prendre des selfies en utilisant le capteur principal du smartphone, beaucoup plus efficace que le capteur interne. Enfin, n'oublions pas que le fait d'avoir un smartphone pliant est à la fois un marqueur social (smartphone cher) et l'assurance de se distinguer parmi la masse, car malgré le succès du Z Flip 5, ce modèle de téléphone est encore loin de faire l'unanimité.
Que vous choisissiez un smartphone pliant de type tablette ou à clapet, sachez que vous payerez beaucoup plus cher qu'un smartphone classique pour le même niveau de performance. C'est le prix de la pliure sur votre smartphone. Les constructeurs cherchent à rentabiliser le coût investi dans ces appareils et les coûts de production peuvent encore nettement s'améliorer du fait de la relative jeunesse des chaines de production de ces appareils.
Alors, est-ce qu'un smartphone pliant, ça vaut le coup ? Oui, si vous êtes prêt à payer plus cher pour être un peu plus chic ou que vous souhaitez un confort maximal pour consulter vos documents ou vos séries.
Tablette ou téléphone pliant ?
Vous l'avez surement remarqué, tous les smartphones ne se plient pas de la même façon. Les plus grands modèles qui s'apparentent à des tablettes ont un écran qui se plie horizontalement pour retrouver un format plus classique. À l'inverse, les modèles qui se plient verticalement sont deux fois moins haut qu'un smartphone classique une fois repliés.
Tout dépendra des usages que vous comptez en faire. Si vous jouez, travaillez ou consultez beaucoup de vidéos sur votre téléphone, les grands modèles comme le Galaxy Z Fold sont à privilégier. Si vous utilisez avant tout votre smartphone pour la navigation web et les réseaux sociaux, le format d'un Galaxy Z Flip vous conviendra mieux.
Quelle est la meilleure période pour acheter un smartphone pliant ?
Chaque été, les marques présentés sur le marché des smartphones pliants sortent leurs nouveaux modèles. À cette occasion, il n'est pas rare que les prix de vente dépassent aisément les 1000 euros. Si vous savez faire preuve de patience et qu'avoir le dernier modèle en vogue n'est pas votre péché mignon, vous pourrez généralement acheter ces modèles environ 30% moins cher à partir du mois de mai, dans les mois qui précédent la sortie de la gamme suivante, donc.
À quoi servent les autres écrans ?
Il ne vous a pas échappé que la plupart de ces smartphones, une fois pliés, profitent d'un second écran. Ce dernier permet de lire des notifications et d'effectuer quelques actions rapides sans avoir à déplier l'appareil. Concrètement, vous allez pouvoir lire les derniers messages reçus, contrôler la lecture de musique ou encore prendre des photos à l'aide du module photo principal en utilisant le second écran comme miroir. Après avoir mis du temps à trouver une vraie utilité, on les retrouve aujourd'hui systématiquement sur ce type d'appareil.
L'écran ne risque pas de casser en se pliant ?
Si vous suivez un peu l'actualité high-tech, vous avez surement déjà vu des prototypes de smartphone pliant il y a quelques années. Cela fait longtemps que les plus grandes marques au monde font de lourds investissements pour rendre viable cette technologie. Ce n'est qu'en 2018 que le premier modèle a été commercialisé.
La meilleure solution qu'ils ont trouvée ? Proposer des écrans en plastique et non en verre comme c'est le cas actuellement sur la plupart de nos téléphones. Les dalles en plastique sont beaucoup plus fines, ce qui leur permet d'être pliés plus facilement sans compromettre l'intensité lumineuse de l'affichage.
Quel est le prix d'un smartphone pliable ?
Comme toutes les nouvelles technologies, leur coût de développement initial est élevé. Les mobiles pliants ne font pas exception à cette règle. Les premiers modèles équipés de cette technologie coutaient plus de 2000 euros.
En quelques années, leur prix a chuté. Aujourd'hui, il est possible d'acheter un Samsung Galaxy Z Flip 3 pour moins de 1000 euros. Cela reste un prix élevé, mais il ne fait aucun doute qu'il continuera de chuter dans les années à venir. Voir des mobiles de milieu de gamme avec ce type d'écran n'est qu'une question de temps.
Quels sont les inconvénients de ces mobiles ?
Malgré un prix d'entrée élevé, ces appareils n'offrent pas le même niveau de prestation qu'un téléphone haut de gamme "classique". En effet, vous payez le prix des dernières technologies, au détriment d'autres caractéristiques techniques comme la qualité des modules photo ou encore l'autonomie. Autre inconvénient : ces téléphones ont beau être deux fois moins haut lorsqu'ils sont pliés, ils sont également deux fois plus larges. Cependant, ces défauts tendent à se réduire à chaque nouvelle version.
Les smartphones pliables ne sont-ils pas un peu fragiles ?
C'est une excellente question à laquelle il est aujourd'hui difficile de répondre. Les constructeurs mettent tout en œuvre pour rendre leurs téléphones résistants. Comment ? En leur faisant passer différents tests, comme ceux liés aux chutes et à l'étanchéité. De plus les charnières qui tiennent les deux éléments de la coque sont également de plus en plus résistantes. Vous retrouvez sans problème quelques tests de "torture" de smartphones pliant sur le web.
La technologie évolue rapidement et les premiers modèles commerciaux n'ont que quelques années. Nous n'avons jamais rencontré ce genre de problème lors de nos tests, mais nous ne gardons ces produits que quelques semaines. Si vous utilisez un modèle pliant depuis plusieurs années, n'hésitez pas à nous partager votre retour d'expérience dans les commentaires.
