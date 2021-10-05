Samsung affine encore sa formule avec un smartphone qui vise clairement l’excellence. L’écran gigantesque, toujours parfaitement calibré, reste l’un des meilleurs du marché. La polyvalence photo est au rendez-vous, avec un module principal ultra-détaillé, un ultra grand-angle de qualité et un zoom optique qui fait la différence. Les fonctions d’IA intégrées, notamment pour la retouche et la productivité, renforcent son intérêt.

Au quotidien, le S25 Ultra impressionne aussi par son autonomie : il tient largement deux jours sans recharge, un atout rare dans cette catégorie. Le support logiciel longue durée garantit une tranquillité d’esprit, surtout pour ceux qui conservent leur smartphone plusieurs années. Certes, son prix élevé le réserve aux utilisateurs exigeants, mais pour qui cherche le plus complet des Android, le S25 Ultra s’impose comme une valeur sûre.