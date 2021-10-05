Choisir parmi les meilleurs smartphones Android n'est pas une mince affaire. Si aucun n'est parfait, chaque modèle présenté ici tire son épingle du jeu, par ses fonctionnalités, son design, son autonomie ou son rapport qualité-prix. Ils sont donc tous excellents, à leur manière. Voici notre sélection des meilleurs mobiles Android du moment, classé par gamme de prix.
Notre sélection des meilleurs smartphones Android de 2025
- Samsung Galaxy Z Flip 7 : notre smartphone pliant préféré
- Google Pixel 8a : le meilleur rapport qualité/prix
- Samsung Galaxy S25 Ultra : un vrai rival pour l’iPhone sur tous les terrains
- Google 10 Pro XL : le top du top en matière de photo
- Nothing Phone (3a) : petit prix et design exceptionnel
- Xiaomi Redmi Note 14 : le smartphone à - de 200 €
Comment sélectionnons-nous les meilleurs smartphones Android ?
Afin de vous proposer cette sélection des meilleurs smartphones Android, nous testons chaque année les nouvelles références sorties par les leaders comme Samsung, Xiaomi, Pixel, mais aussi des outsiders comme Nothing. Chaque smartphone est testé selon un protocole rigoureux évaluant performances, design, qualité de l'écran, qualité photo, et bien d'autres aspects des smartphones. Les références les plus satisfaisantes sont intégrées à notre comparatif des meilleurs smartphones Android.
Pourquoi nous faire confiance ?
Depuis plus de 20 ans, Clubic couvre les sujets du high-tech avec des news, des reportages, mais aussi des tests de produits et de service. En ce qui concerne les smartphones, nous testons chaque année une trentaine d'appareils via un protocole de test rigoureux.
Samsung Galaxy Z Flip 7 : notre smartphone pliant préféré
Un format clapet moderne, un écran externe enfin pratique et des performances solides : le Galaxy Z Flip 7 montre que Samsung maîtrise mieux que quiconque l’art du smartphone pliant sous Android.
- Ecran externe
- Qualité photo & vidéo en bonne luminosité
- Galaxy AI efficace
- OneUI 8.0
- Ajout de DeX
- Performances globales
- Charge trop lente
- Pas d'alimentation fournie
- Prix élevé
|Mémoire interne
|256 Go, 512 Go
|Mémoire vive (RAM)
|12 Go
|Capacité de la batterie
|4300 mAh
|Charge rapide
|Oui
|Définition du / des capteur(s) arrière
|50 mpxl + 12 Mpxl
Pourquoi choisir ce smartphone Android ?
Le Galaxy Z Flip 7 combine le plaisir d’un design pliant compact avec la fluidité d’Android 16 et OneUI 8.0. Son écran externe agrandi permet d’utiliser ses applis sans l’ouvrir, et sa charnière repensée rend la pliure presque invisible.
Notre avis :
Samsung réussit à affiner son concept avec ce Flip 7, qui se distingue par une ergonomie améliorée et une vraie praticité au quotidien. Plus large que son prédécesseur, il facilite la saisie et exploite mieux l’écran externe pour gérer ses messages, playlists ou notifications d’un simple coup d’œil. Les amateurs de multimédia apprécieront aussi ses deux dalles AMOLED très lumineuses et la possibilité de lancer des applications directement sur le petit écran.
Côté performances, l’Exynos 2500 assure largement pour les usages exigeants, y compris le jeu 3D, avec une consommation mieux maîtrisée que par le passé. L’autonomie progresse légèrement, même si la charge reste lente comparée aux standards Android actuels. Enfin, la photo conserve de solides qualités en bonne luminosité, malgré l’absence de téléobjectif. Ajoutez à cela sept ans de mises à jour logicielles et l’arrivée de DeX pour transformer le Flip en station de travail : Samsung confirme son avance dans l’univers Android pliant.
Google Pixel 8a : le meilleur rapport qualité/prix
Avec son prix contenu et son suivi logiciel exemplaire, le Google Pixel 8a s’impose comme l’un des meilleurs choix Android pour qui cherche fiabilité, photo de qualité et expérience fluide au quotidien.
- Un écran encore meilleur que sur le Pixel 7a
- Des performances équivalentes au Pixel 8
- 7 ans de mises à jour garanties
- Un quasi sans-faute sur la partie photo
- Des fonctions intelligentes efficaces et intuitives
- Les bordures de l'écran encore un peu larges
- La charge toujours un peu trop lente
- Les haut-parleurs dans la moyenne
- Le prix en hausse par rapport au Pixel 7a
|Taille de l'écran
|6.1 pouces
|Taux de rafraîchissement
|120Hz
|Mémoire interne
|128 Go, 256 Go
|Mémoire vive (RAM)
|8 Go
|Capacité de la batterie
|4492 mAh
|Définition du / des capteur(s) arrière
|65 Mpx,12 Mpx
Pourquoi choisir ce smartphone ?
Le Pixel 8a brille par sa maîtrise de la photo, même en conditions difficiles, grâce à l’IA de Google et ses algorithmes de traitement. Il profite aussi d’Android pur, de mises à jour garanties pendant sept ans et d’un excellent écran OLED 120 Hz pour une fluidité irréprochable.
Notre avis
Google confirme son savoir-faire en proposant un smartphone compact et agréable à utiliser, qui mise sur l’essentiel sans rogner sur la qualité. Son format maîtrisé, son écran lumineux et la précision de ses clichés en font un compagnon polyvalent, idéal pour immortaliser les instants du quotidien sans effort. Les fonctions d’IA, comme l’effaceur magique ou la retouche intelligente, renforcent encore son attractivité.
S’il n’est pas le plus puissant du marché, le Pixel 8a assure largement pour la navigation, les réseaux sociaux, le multimédia et même le jeu occasionnel. Son autonomie reste correcte et la charge rapide compense partiellement sa batterie modeste. À ce tarif, peu d’Android offrent un tel équilibre entre prix, qualité photo et longévité logicielle. Pour qui cherche un smartphone durable et fiable sans dépenser une fortune, c’est un choix évident.
Samsung Galaxy S25 Ultra : un vrai rival
pour l’iPhone sur tous les terrains
Samsung frappe fort avec le Galaxy S25 Ultra et conjugue puissance, longévité logicielle et polyvalence photo, pour rivaliser directement avec l’iPhone sur tous les usages.
- L'assistant personnel vraiment utile
- Les apps et l'IA Samsung
- Puissance de traitement
- Excellent écran
- Pas d'évolution matérielle notable
- Pas de chargeur fourni
- Charge rapide pas si rapide
- Prix très élevé (mais stable, c'est déjà ça)
- Disparition de la connexion Bluetooth du S-Pen (plus de télécommande)
|Taille de l'écran
|6.9 pouces
|Taux de rafraîchissement
|120Hz
|Mémoire interne
|256 Go, 512 Go, 1024 Go
|Mémoire vive (RAM)
|12 Go, 16 Go
|Capacité de la batterie
|5000 mAh
|Charge rapide
|Oui
|Définition du / des capteur(s) arrière
|200 Mpxl, 50 Mpxl, 50 Mpxl, 10 Mpxl
Pourquoi choisir ce smartphone ?
Le S25 Ultra séduit par son autonomie record, sa qualité photo remarquable de jour comme de nuit et son suivi logiciel inédit de sept ans. Son grand écran AMOLED LTPO 120 Hz impressionne par sa luminosité et sa finesse, tandis que le Snapdragon 8 Elite assure des performances sans faille pour tous les usages, du gaming à la productivité.
Notre avis
Samsung affine encore sa formule avec un smartphone qui vise clairement l’excellence. L’écran gigantesque, toujours parfaitement calibré, reste l’un des meilleurs du marché. La polyvalence photo est au rendez-vous, avec un module principal ultra-détaillé, un ultra grand-angle de qualité et un zoom optique qui fait la différence. Les fonctions d’IA intégrées, notamment pour la retouche et la productivité, renforcent son intérêt.
Au quotidien, le S25 Ultra impressionne aussi par son autonomie : il tient largement deux jours sans recharge, un atout rare dans cette catégorie. Le support logiciel longue durée garantit une tranquillité d’esprit, surtout pour ceux qui conservent leur smartphone plusieurs années. Certes, son prix élevé le réserve aux utilisateurs exigeants, mais pour qui cherche le plus complet des Android, le S25 Ultra s’impose comme une valeur sûre.
Google 10 Pro XL : le top du top en matière de photo
Avec le Pixel 10 Pro XL, Google pousse encore plus loin son expertise photo !
- Un design impeccable
- Écran hyper lumineux et coloré
- Très à l'aise en photo et vidéo
- 7 ans de mises à jour
- Support de Qi 2
- Des fonctions IA en pagaille…
- … mais il en manque un paquet
- Une puce Tensor G5 qui chauffe trop
- Les performances font le yoyo
- Autonomie trop juste pour un si grand modèle
- 100€ plus cher que l'an dernier
|Taille de l'écran
|6.8 pouces
|Taux de rafraîchissement
|120Hz
|Mémoire interne
|256 Go, 512 Go, 1024 Go
|Mémoire vive (RAM)
|16 Go
|Capacité de la batterie
|5200 mAh
|Charge rapide
|Oui
|Définition du / des capteur(s) arrière
|50 Mpx, 48 Mpx, 48 Mpx
Pourquoi choisir ce smartphone ?
Ce modèle se distingue par son module photo d’une précision impressionnante, soutenu par des algorithmes d’IA toujours plus puissants. Que ce soit pour les portraits, les clichés nocturnes ou le zoom, le Pixel 10 Pro XL assure une qualité de rendu rarement égalée. Ajoutez à cela un écran AMOLED lumineux et un suivi logiciel longue durée, et vous obtenez l’un des smartphones Android les plus séduisants pour les passionnés de photo.
Notre avis
Le Pixel 10 Pro XL incarne la vision de Google : un smartphone pensé d’abord pour la photo et l’expérience utilisateur. Le traitement logiciel sublime chaque image, avec un niveau de détail et une fidélité des couleurs qui en font une référence. Mais ce n’est pas qu’un photophone : son autonomie solide, ses performances fluides et son écran d’excellente facture en font aussi un excellent compagnon du quotidien.
En prime, Google continue de miser sur son IA intégrée pour proposer des fonctionnalités pratiques et exclusives, comme la retouche intelligente, la suppression d’éléments indésirables ou l’assistance contextuelle. Certes, son prix le place parmi les plus haut de gamme, mais pour ceux qui cherchent le meilleur Android en matière de photo, le Pixel 10 Pro XL s’impose comme une évidence.
Nothing Phone (3a) : petit prix et design exceptionnel
Avec son design transparent unique et son prix contenu, le Nothing Phone (3a) s’adresse à ceux qui veulent un smartphone différent sans sacrifier l’essentiel.
- Un Phone (2a) en mieux, et toujours aussi peu cher
- Une autonomie impressionnante
- Un bon téléobjectif
- Un smartphone performant, qui ne chauffe jamais
- De très bonnes idées logicielles (et un support de 6 ans)
- Une partie photo déséquilibrée
- Pas de charge sans-fil
- Encore beaucoup de reflets à l'écran
|Taille de l'écran
|6.7 pouces
|Taux de rafraîchissement
|120Hz
|Mémoire interne
|256 Go, 128 Go
|Mémoire vive (RAM)
|12 Go, 8 Go
|Capacité de la batterie
|5000 mAh
|Charge rapide
|Oui
|Définition du / des capteur(s) arrière
|50 Mp, 50 Mpx, 8 Mpx
Pourquoi choisir ce smartphone ?
Ce modèle séduit d’abord par son esthétique atypique et soignée, qui le distingue de la concurrence. Mais il ne se contente pas d’être beau : son écran OLED lumineux, sa fluidité au quotidien et son rapport qualité/prix très compétitif en font une alternative sérieuse aux modèles plus chers.
Notre avis
Le Nothing Phone (3a) prouve qu’il est possible d’allier originalité et efficacité. Son interface soignée et son design iconique plaisent immédiatement, tandis que ses performances, suffisantes pour un usage quotidien, garantissent une expérience agréable. Certes, il n’atteint pas les sommets des modèles premium, notamment en photo ou en puissance brute, mais il remplit parfaitement sa promesse : offrir un smartphone abordable, plaisant à utiliser et qui se démarque.
Pour les utilisateurs à la recherche d’un appareil élégant, simple à vivre et financièrement accessible, le Nothing Phone (3a) s’impose comme une option à ne pas négliger dans l’univers Android.
Xiaomi Redmi Note 14 : le smartphone
à - de 200 €
Positionné sous la barre symbolique des 200 €, le Redmi Note 14 entend séduire ceux qui veulent un smartphone fiable et complet sans se ruiner.
- Des évolutions de durabilité (aluminium, Gorilla Glass 5)
- 4 à 6 ans de mises à jour
- Écran correct
- Bonne autonomie
- Les performances
- Partie photo limitée
- En vidéo, c'est compliqué…
- Beaucoup de publicités
|Taille de l'écran
|6.67 pouces
|Taux de rafraîchissement
|120Hz
|Mémoire interne
|128 Go, 256 Go, 512 Go
|Mémoire vive (RAM)
|8 Go, 12 Go
|Capacité de la batterie
|5110 mAh
|Charge rapide
|Oui
|Définition du / des capteur(s) arrière
|108 Mpx, 8 Mpx, 2 Mpx
Pourquoi choisir ce smartphone ?
Le Redmi Note 14 mise sur l’essentiel : un grand écran AMOLED 120 Hz agréable à l’œil, une autonomie solide grâce à sa batterie endurante et une expérience fluide pour les usages quotidiens. Ajoutez à cela son tarif agressif, et il s’impose comme une référence sur le segment entrée de gamme.
Notre avis
Xiaomi confirme son savoir-faire sur l’entrée de gamme avec un modèle équilibré, pensé pour offrir le meilleur rapport entre prix et fonctionnalités. Le Redmi Note 14 n’a rien de révolutionnaire, mais il assure sur les points qui comptent : lisibilité de l’écran, endurance, et interface agréable au quotidien. Les compromis existent, notamment sur la photo ou la finition, mais ils restent acceptables pour cette gamme de prix.
Pour les utilisateurs à la recherche d’un smartphone abordable et efficace, le Redmi Note 14 coche toutes les cases essentielles et reste une valeur sûre sous les 200 €.
Smartphone Android : les réponses à toutes vos questions
Qu'est-ce qu'un smartphone Android ?
Un smartphone Android est un appareil mobile utilisant le système d'exploitation Android, développé par Google. Android est utilisé par de nombreuses marques, comme Samsung, Xiaomi, OnePlus, Oppo, et Google lui-même avec ses Pixel.
Quels sont les avantages d'Android par rapport à d'autres systèmes d'exploitation comme iOS ?
- Personnalisation : Android permet de personnaliser votre interface utilisateur, vos widgets et vos paramètres.
- Large choix d'appareils : Une grande variété de modèles et de prix, adaptés à tous les budgets.
- Flexibilité : Possibilité d'utiliser des applications tierces et d'explorer des options comme le partage de fichiers par Bluetooth ou le chargement d'applications APK.
- Connectivité : Compatibilité avec une large gamme d'accessoires et de technologies.
Quelles sont les meilleures marques de smartphones Android ?
- Samsung : Pour ses séries Galaxy (S, Z Fold, Z Flip) qui combinent innovation et qualité.
- Google : Avec les Pixel pour des performances optimisées grâce à Android pur.
- Xiaomi/Redmi/Poco : Réputés pour leur excellent rapport qualité-prix.
- OnePlus : Pour leurs smartphones performants et rapides.
- Oppo et Vivo : Pour des designs innovants et des technologies de caméra avancées.
Comment choisir le bon smartphone Android ?
- Budget : Définissez une fourchette de prix.
- Utilisation principale : Gaming, photographie, usage professionnel, etc.
- Caractéristiques clés : Taille de l'écran, puissance du processeur, capacité de la batterie, qualité des caméras.
- Mises à jour logicielles : Vérifiez la politique de mise à jour de la marque.
Quelle est la différence entre Android One, Android pur et les interfaces des fabricants ?
- Android One : Une version standard d’Android avec des mises à jour rapides, souvent utilisée par des appareils abordables.
- Android pur : Une expérience sans modifications, comme sur les Google Pixel.
- Interfaces des fabricants : Marques comme Samsung (One UI), Xiaomi (MIUI), ou Oppo (ColorOS) ajoutent des fonctionnalités et un style visuel personnalisé à Android.
Les smartphones Android sont-ils sécurisés ?
Oui, mais il est recommandé de :
- Télécharger des applications uniquement depuis le Google Play Store.
- Utiliser un mot de passe ou une authentification biométrique.
- Activer Google Play Protect et éviter les réseaux Wi-Fi publics non sécurisés.
Est-il possible de connecter mon smartphone Android à d'autres appareils ?
Oui, Android est compatible avec une large gamme de périphériques :
- Montres connectées (Wear OS).
- Écouteurs sans fil (Bluetooth).
- TV : Avec Chromecast ou Miracast.
- PC : Via USB ou des applications comme "Votre Téléphone" de Microsoft.
Vous n'avez pas trouvé le smartphone qui vous convient dans notre comparatif ?
Clubic vous accompagne depuis plus de 25 ans dans le choix de produits tech pour vos usages au quotidien. Notre équipe d'experts vous propose des guides d'achat pour vous aider à choisir le téléphone portable adapté à vos besoins :
Découvrez notre comparatif des smartphones 2025 : pour comparer tous les modèles testés par nos experts mobilité.
Par technologie
- Quels sont les meilleurs smartphones ?
- Quels sont les meilleurs smartphones pliables ?
- Quels sont les meilleurs smartphones 5G ?
- Quels sont les meilleurs smartphones compacts ?
Par taille
Par gamme de prix
- Quels sont les meilleurs smartphones à moins de 300€ ?
- Quels sont les meilleurs smartphones à moins de 400€ ?
- Quels sont les meilleurs smartphones à moins de 500€ ?
Par usage
- Quels sont les meilleurs smartphones photo ?
- Quels sont les meilleurs smartphones gaming ?
- Quels sont les meilleurs smartphones pour seniors ?
- Quels sont les meilleurs smartphones résistants aux chocs ?
Par Top marques de smartphones
- Quel est le meilleur iPhone à acheter ?
- Quels sont les meilleurs smartphone Samsung ?
- Quels sont les meilleurs smartphones POCO ?
- Quels sont les meilleurs smartphones realme ?
- Quels sont les meilleurs smartphones OnePlus ?
- Quels sont les meilleurs smartphones Oppo ?
- Quels sont les meilleurs smartphones Huawei ?
- Quels sont les meilleurs smartphones Honor ?
- Quels sont les meilleurs smartphones Xiaomi ?
- Quels sont les meilleurs smartphones Asus ?
Les accessoires / en complément