Pourquoi choisir ce smartphone ?

Il associe un format ultra-compact avec un design soigné, un écran externe pratique et des performances solides au quotidien.

Notre avis

Avec le Z Flip 7, Samsung améliore encore la recette de son pliable à clapet : la charnière est plus discrète, l’écran externe plus utile, et l’interface mieux pensée pour tirer parti de ce format inédit. Une fois replié, le smartphone devient incroyablement discret, sans perdre en réactivité ni en qualité d’affichage.



Il s’adresse à un public qui cherche un appareil design, performant et compact, sans renoncer au confort d’un grand écran une fois ouvert. Si l’autonomie reste perfectible, l’usage quotidien n’en souffre pas outre mesure. C’est un excellent choix pour celles et ceux qui veulent un smartphone innovant, élégant et pratique, capable de se faire oublier dans une poche.