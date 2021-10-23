Le Nothing Phone (3a) coche les cases essentielles pour jouer confortablement sur mobile. Son SoC délivre une réactivité digne d’anciens flagships, sans baisse de régime sur la durée. La chauffe reste contenue, ce qui évite les chutes de performances. L’affichage 120 Hz renforce la sensation de fluidité dans les menus comme en jeu.



L’endurance impressionne pour un modèle à ce prix : deux jours d’usage courant et de longues sessions de jeu restent tout à fait envisageables. Le modèle 12 Go de RAM optimise le multitâche et la tenue des jeux en mémoire. Pour un budget contenu, c’est une base solide pour le gaming, avec un framerate stable et une expérience globalement agréable.