Le gaming est pour vous l'élément essentiel à prendre en considération lorsque vous achetez un smartphone ? Clubic a pensé à vous ! Nous vous proposons aujourd'hui une sélection des meilleurs smartphones gaming de l'année 2025, avec des références pour tous les budgets !
Notre sélection des meilleurs smartphones gaming de 2025
- Le meilleur smartphone gaming sous la barre des 300 € : Nothing Phone 3(a)
- Le vice-roi sur l'entrée de gamme : Poco X7
- Le smartphone gaming polyvalent : iPhone 16 Pro Max
- Des performances de haute volée dans un prix contenu : POCO F7 Ultra
- Le champion incontesté du gaming : Asus Rog Phone 9 Pro
Comment sélectionnons-nous les meilleurs smartphones gaming ?
Afin de vous proposer cette sélection des meilleurs smartphones gaming, nous avons testé ou analysé la plupart des références disponibles sur le marché. Nous évaluons les performances globales, les performances en jeu, l'autonomie et la chauffe. Les meilleurs appareils sont retenus dans cette sélection des meilleurs smartphones gaming ?
Pourquoi nous faire confiance ?
Depuis plus de 20 ans, Clubic est reconnu comme l'un des acteurs de référence du monde de la tech. Nos experts évaluent produits et services afin de vous proposer les meilleures sélections de produit possibles pour répondre à vos besoins.
Le meilleur smartphone gaming sous la barre des 300 € : Nothing Phone 3 (a)
Des performances stables sans chauffe, idéales pour jouer longtemps sur mobile.
Pourquoi choisir ce smartphone gaming ?
Grâce au Snapdragon 7s Gen 3 et à une excellente maîtrise thermique, le Phone (3a) maintient une fluidité soutenue en jeu. Sur Genshin Impact, il tient entre 45 et 55 ips en qualité moyenne, sans throttling. L’écran 120 Hz assure une réactivité agréable, et l’autonomie permet de longues sessions sans recharge.
Notre avis :
Le Nothing Phone (3a) coche les cases essentielles pour jouer confortablement sur mobile. Son SoC délivre une réactivité digne d’anciens flagships, sans baisse de régime sur la durée. La chauffe reste contenue, ce qui évite les chutes de performances. L’affichage 120 Hz renforce la sensation de fluidité dans les menus comme en jeu.
L’endurance impressionne pour un modèle à ce prix : deux jours d’usage courant et de longues sessions de jeu restent tout à fait envisageables. Le modèle 12 Go de RAM optimise le multitâche et la tenue des jeux en mémoire. Pour un budget contenu, c’est une base solide pour le gaming, avec un framerate stable et une expérience globalement agréable.
Le vice-roi sur l'entrée de gamme : Poco X7
Des performances solides et une autonomie importante pour jouer sans compter.
Pourquoi choisir ce smartphone gaming ?
Propulsé par le Dimensity 7300 Ultra, le POCO X7 maintient 60 fps stables sur Genshin Impact en qualité moyenne. La maîtrise des températures est exemplaire, sans surchauffe ni throttling notable. Son écran AMOLED 1,5K à 120 Hz assure une excellente fluidité. L’autonomie tient de longues sessions, avec recharge 45 W fournie.
Notre avis
À moins de 300 €, le POCO X7 s’impose comme un très bon choix pour le jeu mobile. La puce de MediaTek délivre une expérience réactive, avec un framerate constant sur les titres exigeants, à condition de rester sur des réglages moyens. L’affichage 120 Hz renforce la sensation de fluidité, utile en menus comme en gameplay.
L’endurance est un point fort, avec près de 10 heures de temps d’écran relevées en usage varié. La recharge à 45 W, fournie dans la boîte, permet de repartir rapidement. En contrepartie, l’interface est chargée en bloatwares et la partie photo reste timide. Pour le gaming et le prix, le bilan demeure très favorable.
Le smartphone gaming polyvalent : iPhone 16 Pro Max
Des performances hors pair et une grande stabilité thermique pour jouer longtemps en 120 Hz.
Pourquoi choisir ce smartphone gaming ?
A18 Pro très musclé, fréquence CPU > 4 GHz et GPU robuste : les jeux exigeants tiennent 60 ips en graphismes élevés, sans chauffe gênante. La dalle 6,9" à 120 Hz offre une excellente lisibilité et une belle fluidité. L’autonomie abondante autorise de longues sessions.
Notre avis
Propulsé par l’A18 Pro, l’iPhone 16 Pro Max délivre une puissance graphique remarquable et une réactivité instantanée. Genshin Impact tourne en 60 ips avec les graphismes élevés, sans baisse notable ni surchauffe. Le grand écran 6,9 pouces à 120 Hz renforce l’immersion et la lisibilité en compétitif.
Sur la durée, la tenue des fréquences et des températures impressionne : même après de longues sessions, le dos reste mesuré et le framerate stable. L’autonomie très généreuse permet d’enchaîner les parties sur deux jours d’usage modéré. Seul bémol pour les joueurs pressés : une recharge encore lente.
Des performances de haute volée dans un prix contenu : POCO F7 Ultra
Puissance haut de gamme et autonomie marathon pour jouer longtemps en mobilité.
Pourquoi choisir ce smartphone gaming ?
Avec le Snapdragon 8 Elite et 16 Go de RAM, le F7 Ultra propulse les jeux exigeants avec une fluidité très élevée, jusqu’à 120 ips sur Genshin Impact. La puce VisionBoost D7 optimise netteté et fréquence via le Mode Jeu. La chauffe reste contenue, l’écran AMOLED 120 Hz répond vite, et la charge 120 W réduit les coupures.
Notre avis
Taillé pour le jeu, le POCO F7 Ultra délivre des performances fulgurantes et une réactivité constante. Dans la pratique, le framerate reste haut et stable, sans gêne thermique notable, malgré un throttling visible en benchmark. L’afficheur 6,67" est lisible et rapide, même si l’absence de LTPO limite la variabilité de rafraîchissement à 60/120 Hz.
L’endurance impressionne : près de 20 heures au protocole PCMark, une grosse journée et demie d’usage, et une recharge 0–100 % en environ 35 minutes avec le bloc 120 W fourni. HyperOS demeure chargé en bloatwares et l’IA reste anecdotique, mais pour le gaming pur, le duo puissance/autonomie fait mouche, avec une tenue en jeu très convaincante.
Le champion incontesté du gaming : Asus Rog Phone 9 Pro
Pensé pour jouer, il conjugue puissance extrême, écran ultra-fluide et endurance hors norme au quotidien.
Pourquoi choisir ce smartphone gaming ?
Snapdragon 8 Elite très stable en charge, écran AMOLED LTPO 165 Hz (185 Hz via Game Genie), gâchettes AirTriggers, double USB-C et prise casque, plus batterie 5 800 mAh avec charge 65 W et sans-fil 15 W/bypass : un vrai setup de gamer mobile.
Notre avis
En jeu, le Snapdragon 8 Elite délivre une fluidité de très haut niveau, épaulée par l’écran LTPO 165/185 Hz, les AirTriggers et les profils X-mode. La stabilité sous 3DMark demeure élevée, et la dissipation évite les surchauffes gênantes, même sur longues sessions, avec ou sans ventilateur optionnel AeroActive Cooler.
Son autonomie frôle des sommets, et la charge 65 W (bypass possible) facilite les marathons. Le double USB-C et la prise casque séduisent, tout comme l’IP68. En contrepartie : suivi logiciel plus court que Samsung/Google, modules photo perfectibles et poids conséquent qui se fait sentir au quotidien, surtout en usage nomade.
Smartphone gaming : les réponses à toutes vos questions
Faut-il jouer avec l'écran tactile ou une manette ?
Jouer avec une manette offre un grand confort et un avantage concurrentiel sur ceux qui jouent à des titres comme Fortnite avec l'écran tactile. Oui, mais ce n'est pas si simple. Pour reprendre l'exemple du titre d'Epic Games, tous les joueurs qui connectent une manette à leur smartphone pour y jouer sont regroupés dans les parties en ligne avec d'autres joueurs ayant des manettes… sur PC et consoles ! Des machines bien plus puissantes que les smartphones et qui donnent un avantage certain à ceux qui les utilisent. Vous voilà prévenus.
