Xiaomi a su se faire une place sur le marché français en proposant des téléphones au rapport qualité-prix quasi imbattable, dans presque toutes les gammes de prix. Mais il n'est pas toujours évident de faire le tri dans les nombreuses références du fabricant de smartphones chinois. On vous aide à y voir plus clair dans notre guide des meilleurs smartphones Xiaomi de 2025.
Notre sélection des meilleurs smartphones Xiaomi de 2025
- Xiaomi Redmi Note 14 : le smartphone à moins de 200 €
- Xiaomi 15 : un smartphone compact, performant et endurant
- Xiaomi 15 Ultra : le roi des smartphones Xiaomi
- Xiaomi Mix Flip : un pliable qui à tout pour séduire
- Xiaomi 14 Ultra : presque aussi bluffant que le 15, mais deux fois moins cher !
Comment sélectionnons-nous les meilleurs smartphones Xiaomi ?
Afin de vous proposer cette sélection des meilleurs smartphones Xiaomi, nous testons chaque année les nouveautés proposées par le géant chinois du smartphone. Le protocole de test est le même pour tous les appareils de la marque. Nous évaluons le design, l'écran, les performances, l'interface, les performances photos & vidéo et enfin l'autonomie. Les appareils les plus satisfaisants rejoignent cette sélection.
Xiaomi Redmi Note 14 : le smartphone à moins de 200 €
Positionné sous la barre symbolique des 200 €, le Redmi Note 14 incarne l’approche pragmatique de Xiaomi : proposer un smartphone accessible qui couvre l’essentiel sans sacrifier l’expérience quotidienne.
- Des évolutions de durabilité (aluminium, Gorilla Glass 5)
- 4 à 6 ans de mises à jour
- Écran correct
- Bonne autonomie
- Les performances
- Partie photo limitée
- En vidéo, c'est compliqué…
- Beaucoup de publicités
|Taille de l'écran
|6.67 pouces
|Taux de rafraîchissement
|120Hz
|Mémoire interne
|128 Go, 256 Go, 512 Go
|Mémoire vive (RAM)
|8 Go, 12 Go
|Capacité de la batterie
|5110 mAh
|Charge rapide
|Oui
|Définition du / des capteur(s) arrière
|108 Mpx, 8 Mpx, 2 Mpx
Pourquoi choisir ce smartphone Xiaomi ?
Parce qu’il coche toutes les cases attendues dans cette gamme de prix : un écran AMOLED lumineux et fluide, une autonomie solide grâce à sa batterie généreuse et des performances fiables pour un usage classique. À ce tarif, peu de modèles rivalisent avec ce niveau d’équilibre.
Notre avis :
Le Redmi Note 14 confirme que Xiaomi maîtrise parfaitement le segment des smartphones abordables. Son design sobre et bien fini, associé à un écran agréable à utiliser au quotidien, en fait un compagnon polyvalent. Certes, il ne révolutionne pas la série et reste limité pour les usages exigeants comme le jeu intensif ou la photo de nuit, mais il assure l’essentiel avec constance.
On apprécie également la batterie qui permet de tenir facilement la journée, ainsi que la charge rapide qui limite les temps d’attente. Dans l’ensemble, c’est un choix sûr pour qui veut un smartphone fonctionnel, fluide et endurant à petit prix.
Veux-tu que je passe directement à la fiche suivante du comparatif Xiaomi, par exemple le Xiaomi Mix Flip qu’on a déjà traité, mais adapté cette fois au format comparatif Xiaomi ?
Xiaomi 15 : un smartphone compact, performant et endurant
Avec le Xiaomi 15, la marque chinoise entend rivaliser avec les références du marché haut de gamme tout en misant sur un format plus compact. Un modèle qui veut séduire les utilisateurs exigeants mais allergiques aux smartphones trop encombrants.
- Un format idéal
- Des performances explosives
- Grande polyvalence en photo
- Une très bonne autonomie
- Encore des progrès à faire sur les mises à jour (4 ans)
- Des outils IA encore assez timides
- Des incohérences de couleurs en photo
|Taille de l'écran
|6.36 pouces
|Taux de rafraîchissement
|120Hz
|Mémoire interne
|1024 Go, 256 Go, 512 Go
|Mémoire vive (RAM)
|16 Go, 12 Go
|Capacité de la batterie
|Si/C 5400 mAh
|Charge rapide
|Oui
|Définition du / des capteur(s) arrière
|50 Mpx, 50 Mpx, 50 Mpx
Pourquoi choisir ce Xiaomi 15 ?
Parce qu’il combine puissance, design soigné et compacité. Son écran AMOLED lumineux, son Snapdragon de dernière génération et son module photo solide font du Xiaomi 15 un smartphone complet qui reste agréable à utiliser d’une seule main.
Notre avis
Le Xiaomi 15 réussit à imposer un vrai compromis haut de gamme dans un format contenu. On apprécie la qualité de son écran, sa fluidité exemplaire et ses performances, largement suffisantes pour toutes les tâches, même les plus exigeantes. L’appareil photo principal assure des clichés détaillés et colorés, bien que l’absence de téléobjectif le limite face à certains concurrents directs.
Son autonomie est correcte sans briller, mais la charge ultra-rapide permet de compenser efficacement. Ajoutons à cela une finition premium et une prise en main confortable : le Xiaomi 15 se distingue clairement comme l’un des modèles compacts les plus réussis du marché.
Xiaomi 15 Ultra : le roi des smartphones Xiaomi
Avec le Xiaomi 15 Ultra, le constructeur assume pleinement sa stratégie : proposer un photophone ultime qui rivalise avec les meilleurs appareils photo traditionnels. Plus qu’un smartphone, il s’adresse aux passionnés d’image.
- Des photos à tomber à la renverse
- Une autonomie en nette amélioration
- Les performances irréprochables
- Un écran plus lumineux
- Quatre mises à jour d'Android, ce n'est plus possible en 2025
- Une interface toujours chargée en bloatwares
- Outils IA limités aux applis Xiaomi
|Taille de l'écran
|6.73mm
|Taux de rafraîchissement
|120Hz
|Mémoire interne
|256 Go, 512 Go, 1024 Go
|Mémoire vive (RAM)
|16 Go, 12 Go
|Capacité de la batterie
|5410 mAh
|Charge rapide
|Oui
|Définition du / des capteur(s) arrière
|200 Mpx, 50 Mpx, 50 Mpx, 50 Mpx
Pourquoi choisir ce smartphone ?
Parce qu’il mise tout sur la photo sans négliger le reste. Son quadruple module Leica, sa puissance de traitement et son écran de très haute qualité en font une référence absolue pour qui veut capturer des images professionnelles avec un mobile.
Notre avis
Le Xiaomi 15 Ultra se distingue d’abord par ses capacités photo impressionnantes. Qu’il s’agisse du capteur principal, de l’ultra grand-angle ou du double téléobjectif, les résultats sont d’un niveau rarement atteint sur smartphone. En plein jour comme en basse lumière, il délivre des clichés détaillés, équilibrés et adaptés à une exploitation avancée. L’expérience est renforcée par une application photo complète, héritée du partenariat avec Leica.
Côté performances, le Xiaomi 15 Ultra n’a rien à envier aux ténors du marché : son Snapdragon de dernière génération assure une fluidité parfaite, que ce soit pour les jeux, le multitâche ou le traitement photo. Son écran AMOLED lumineux et contrasté met en valeur contenus et images, tandis que la batterie, épaulée par une charge ultra-rapide, assure une utilisation intensive sans stress. Massif et onéreux, il ne conviendra pas à tous, mais pour les amoureux de photographie mobile, c’est tout simplement un incontournable.
Xiaomi Mix Flip : un pliable qui a
tout pour séduire
Avec le Mix Flip, Xiaomi a fait son entrée sur le marché européen des smartphones pliants au format clapet. Un modèle compact, premium et pensé pour séduire au premier regard.
- Ecrans remarquables
- Bonnes performances
- Qualité photo & vidéo
- Charge rapide
- HyperOS agréable
- Chargeur et coque fournis
- Chauffe beaucoup en utilisation intensive
- Autonomie un peu décevante
- Pas de certification IP
- Pas de support eSIM
|Mémoire interne
|512 Go
|Mémoire vive (RAM)
|12 Go
|Capacité de la batterie
|4780 mAh
|Charge rapide
|Oui
|Définition du / des capteur(s) arrière
|50 Mpx, 50 Mpx
Pourquoi choisir ce smartphone ?
Parce qu’il combine design raffiné, écrans impeccables et bonnes performances, tout en intégrant des modules photo signés Leica. Il s’adresse à ceux qui veulent un pliant pratique sans compromis majeur sur l’expérience quotidienne.
Notre avis
Le Xiaomi Mix Flip reprend les codes du format à clapet, mais se démarque par la qualité de ses deux écrans. L’interne comme l’externe affichent une luminosité très élevée et une colorimétrie soignée, permettant une utilisation confortable dans toutes les conditions. La charnière inspire confiance et le smartphone reste agréable en main, même si l’absence de certification d’étanchéité peut décevoir à ce niveau de gamme.
Côté usage, le Snapdragon 8 Gen 3 assure de très bonnes performances, suffisantes pour les jeux comme pour le multitâche. L’expérience photo constitue l’autre grand atout de l’appareil : les modules co-développés avec Leica offrent des clichés convaincants, que ce soit avec le capteur principal ou le téléobjectif 2x. On regrette en revanche une autonomie un peu moyenne et une tendance à chauffer en usage intensif, même si la charge rapide et le chargeur fourni compensent en partie. Un premier pliant européen réussi pour Xiaomi, qui a toutes les armes pour séduire face aux géants du secteur.
Xiaomi 14 Ultra : presque aussi bluffant que le 15, mais deux fois moins cher !
Positionné comme le modèle ultra-premium de 2024, le Xiaomi 14 Ultra mise tout sur la photo. Avec ses optiques Leica et son design travaillé, il se présente comme une alternative plus abordable au 15 Ultra.
- Une qualité photo hors du commun
- Un smartphone remarquable sur toute la ligne
- Des performances de haut vol
- Écran super lumineux
- Pas de HDR en 4K60 fps
- Toujours "que" 5 ans de MàJ
- Des pubs sur un téléphone à 1 500 €
- Autonomie perfectible
Smartphone exceptionnel, le Xiaomi 14 Ultra n'usurpe pas sa future réputation de roi de la photographie. On a rarement été aussi impressionnés devant des photos capturées au smartphone et pris autant de plaisir à en examiner les moindres détails. Des couleurs au piqué, en passant par la générosité de la définition des images, aucun aspect n'a été laissé au hasard par Xiaomi, qui doit définitivement être pris très au sérieux en matière de photographie.
Solidement équipé, le Xiaomi 14 Ultra ne manque de rien et propose à la fois la meilleure expérience photo du marché, mais aussi des performances de haut vol et un écran somptueux.
Maintenant, demeurent toujours quelques incorrigibles points noirs au tableau du smartphone. Des publicités, notamment, dans l'interface d'un terminal vendu presque 1 500 €. Inacceptable, selon nous, d'autant que le fabricant n'a pas suivi ses concurrents Samsung et Google sur le support logiciel étendu à sept ans, rendant de fait le Xiaomi 14 Ultra moins durable qu'un Galaxy S24 Ultra ou Pixel 8 Pro.
Pourquoi choisir ce smartphone ?
Parce qu’il offre une expérience photo digne des meilleurs du marché, avec des capteurs polyvalents et performants. Il combine design élégant, puissance solide et un tarif bien plus attractif que son successeur.
Notre avis
Le Xiaomi 14 Ultra est avant tout un photophone. Son quadruple module Leica séduit par sa polyvalence : grand-angle, ultra grand-angle, téléobjectif court et périscopique. Les clichés sont riches en détails, bien équilibrés et l’appareil reste convaincant même de nuit. C’est une véritable alternative aux géants de la photo mobile, notamment pour les passionnés qui aiment expérimenter.
Le reste du smartphone n’est pas en reste : l’écran AMOLED LTPO est superbe, avec une luminosité record qui assure un confort total, même en extérieur. Le Snapdragon 8 Gen 3 lui offre des performances fluides dans toutes les situations. Côté autonomie, il fait mieux que le Xiaomi 13 Ultra et compense largement sa consommation grâce à une charge filaire et sans fil très rapide.
Moins cher que le 15 Ultra, ce modèle conserve l’essentiel de ses atouts et représente un choix malin pour ceux qui veulent l’excellence photo sans exploser leur budget.
Smartphone Xiaomi : les réponses à
toutes vos questions
L'interface MIUI
Acheter un téléphone, c'est aussi adhérer à son interface. MIUI est une interface très complète et personnalisable, mais c'est loin d'être la plus épurée. Les applications préinstallées sont généralement assez nombreuses. Rien de rédhibitoire cependant, dans la mesure où la plupart peuvent être désinstallées. Vous voilà prévenu.
Les prix bas... toujours vrai ?
Xiaomi propose des smartphones aux tarifs très agressifs. Ils sortent également de nombreux modèles à un rythme soutenu. Ainsi, il n'est plus rare de voir un excellent produit avoir un successeur seulement 3 ou 4 mois après être sorti. Conséquence directe : les prix déjà bas de certains produits baissent encore un peu plus. Soyez un peu patient, et votre porte-feuille vous remerciera.
Vous cherchez un smartphone pour la photo ?
Xiaomi a fait des progrès énormes en photo ses dernières années, au point de devenir les meilleurs du marché, du moins sur les modèles le plus haut de gamme ! Les smartphones au rapport qualité-prix agressif doivent évidemment faire des concessions et la photo en fait partie. La plupart des modèles Xiaomi n'auront aucun mal à prendre des clichés qualitatifs en pleine journée avec le capteur principal. Sur ces modèles d'entrée et de milieu de gamme, la qualité baisse en revanche sur les photos de nuit et les capteurs secondaires.
Où acheter un smartphone Xiaomi ?
Si vous vous intéressez à la marque depuis quelque temps, vous n'êtes pas sans savoir que les mobiles de chez Xiaomi étaient il y a quelques années disponibles uniquement en import. Cette époque est révolue, Xiaomi est maintenant bien implanté en France et nous n'aurez aucun mal à trouver le modèle de vous voulez sur les grands sites marchands, directement sur le site de Xiaomi, mais également dans leurs boutiques physiques implantées dans certaines grandes villes.
Vous n'avez pas trouvé le smartphone qui vous convient dans notre comparatif ?
Clubic vous accompagne depuis plus de 25 ans dans le choix de produits tech pour vos usages au quotidien. Notre équipe d'experts vous propose des guides d'achat pour vous aider à choisir le téléphone portable adapté à vos besoins :
Découvrez notre comparatif des smartphones 2025 : pour comparer tous les modèles testés par nos experts mobilité.
Par technologie
- Quels sont les meilleurs smartphones ?
- Quels sont les meilleurs smartphones pliables ?
- Quels sont les meilleurs smartphones Android ?
- Quels sont les meilleurs smartphones 5G ?
- Quels sont les meilleurs smartphones compacts ?
Par taille
Par gamme de prix
- Quels sont les meilleurs smartphones à moins de 300€ ?
- Quels sont les meilleurs smartphones à moins de 400€ ?
- Quels sont les meilleurs smartphones à moins de 500€ ?
Par usage
- Quels sont les meilleurs smartphones photo ?
- Quels sont les meilleurs smartphones gaming ?
- Quels sont les meilleurs smartphones pour seniors ?
- Quels sont les meilleurs smartphones résistants aux chocs ?
Par Top marques de smartphones
- Quel est le meilleur iPhone à acheter ?
- Quels sont les meilleurs smartphone Samsung ?
- Quels sont les meilleurs smartphones POCO ?
- Quels sont les meilleurs smartphones realme ?
- Quels sont les meilleurs smartphones OnePlus ?
- Quels sont les meilleurs smartphones Oppo ?
- Quels sont les meilleurs smartphones Huawei ?
- Quels sont les meilleurs smartphones Honor ?
- Quels sont les meilleurs smartphones Asus ?
Les accessoires / en complément