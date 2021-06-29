Smartphone exceptionnel, le Xiaomi 14 Ultra n'usurpe pas sa future réputation de roi de la photographie. On a rarement été aussi impressionnés devant des photos capturées au smartphone et pris autant de plaisir à en examiner les moindres détails. Des couleurs au piqué, en passant par la générosité de la définition des images, aucun aspect n'a été laissé au hasard par Xiaomi, qui doit définitivement être pris très au sérieux en matière de photographie.

Solidement équipé, le Xiaomi 14 Ultra ne manque de rien et propose à la fois la meilleure expérience photo du marché, mais aussi des performances de haut vol et un écran somptueux.

Maintenant, demeurent toujours quelques incorrigibles points noirs au tableau du smartphone. Des publicités, notamment, dans l'interface d'un terminal vendu presque 1 500 €. Inacceptable, selon nous, d'autant que le fabricant n'a pas suivi ses concurrents Samsung et Google sur le support logiciel étendu à sept ans, rendant de fait le Xiaomi 14 Ultra moins durable qu'un Galaxy S24 Ultra ou Pixel 8 Pro.