Le 14T Pro est un smartphone réussi sur bien des aspects. Pour commencer, on apprécie son design « titane » qui lui confère une élégance discrète. Autre aspect satisfaisant, l’écran produit une image de très bonne tenue dont la colorimétrie n’a rien à envier à ses concurrents haut de gamme.

Le choix d’un SoC Dimensity 9300+ de Mediatek s’avère pertinent puisqu’il fournit une puissance de traitement suffisante pour les usages avancés, y compris pour le jeu 3D. Le mécanisme d’évacuation thermique concocté pour l’occasion s’avère d’une redoutable efficacité. Si cela permet au SoC de fonctionner correctement, il rend le 14T Pro bien trop chaud en utilisation prolongée. On ne peut pas tout avoir…

L’aspect photographique est à la hauteur de nos espérances, Xiaomi et Leica faisant ici un excellent boulot. Notre seule déception en la matière bien des performances médiocres de l’ultra grand-angle, notamment en luminosité moyenne.

L’autonomie, enfin, s’avère tout à fait satisfaisante puisqu’elle peut dépasser un jour et demi sans avoir besoin de recharger la batterie. À condition d’appliquer la dernière mise à jour du logiciel interne qui accomplit des miracles en matière d’optimisation de la consommation électrique.

Et le prix dans tout cela ? Selon le tarif officiel, il faudrait débourser 800 €, 900 € ou 1000 € selon que l’on choisisse la version 256 Go, 512 Go ou 1 To. Lors de la période de lancement, les prix des modèles 512 Go et 1 To sont minorés de 100 €, les rendant ainsi plus intéressants, mais toujours trop chers à notre avis.