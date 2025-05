En matière d'intelligence artificielle, le realme GT 7 propose essentiellement des outils dédiés à la photo. Suppression de photo bombers, d'éléments de décor disgrâcieux et j'en passe : vous connaissez. On trouve également (l'assez répugnant) AI Studio déjà aperçu sur d'autres appareils, et qui sert à réimaginer vos photos non pas à l'aide de prompts, mais en piochant dans une galerie de styles visuels plus ou moins marqués. Une boutique de déguisements virtuels donc, avec laquelle on s'amusera deux minutes avant de désinstaller l'application. D'ailleurs, il vous faudra des crédits pour modifier vos photos. Magnanime, realme vous en offre 5 000 pour commencer (chaque modification coûte entre 5 et 10 crédits).