Positionné en milieu de gamme, l’Honor 400 succède à l’Honor 200. Il conserve le même SoC perd un tiers de sa mémoire vive ainsi que le téléobjectif de la caméra arrière. Cette stratégie d’« évolution » peut sembler hasardeuse, mais elle s’accompagne d’un atout non négligeable. Le prix de l’Honor 400 est en baisse de 150 euros par rapport à celui de son prédécesseur. Et ça, on aime beaucoup !

On apprécie d’autant plus que l’Honor 400 dispose d’un excellent écran, d’une puissance de calcul tout à fait correcte et d’une très bonne autonomie. La partie photographique, qu’on pensait malmenée, est en définitive un atout non négligeable. Les clichés sont de bonne tenue, y compris en faible luminosité. Le mode portrait concocté avec la collaboration du Studio Harcourt Paris s’avère toujours aussi performant et le zoom numérique 2x « qualité optique » nous a convaincus.

Mieux encore : l’Honor 400 est bardé de fonctions liées à l’intelligence artificielle, regroupée sous l’appellation Magic AI. Celles-ci sont très efficaces et accessibles grâce à Magic Portal, qui apparaît quand on en a besoin. La plus impressionnante est sans conteste la création d’une vidéo à partir d’une photo, basée sur la technologie Veo2 de Google. Le secret ? Une étroite collaboration avec le Cloud, le processeur local n'étant pas capable de prendre seul en charge l’IA.

Avec l’Honor 400, le constructeur démontre que les spécifications techniques ne sont plus forcément l’alpha et l’oméga d’un smartphone. L’IA et un logiciel bien conçu sont bien plus séduisants, surtout à prix moindre !