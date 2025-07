Dans d'autres régions du monde, la partie IA est d'ailleurs plus développée. Aux USA notamment, la barre de recherche globale peut servir à poser des questions à l'intelligence artificielle, et le Mind Space se propose de copier gentiment l'Essential Space de Nothing. Il s'agit d'un espace fourre-tout où l'on peut ranger ses vocaux et ses captures d'écran, qui seront ensuite analysés par l'IA pour en tirer du sens et créer des pense-bêtes en conséquence.