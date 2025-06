En étant le smartphone le plus fin actuellement commercialisé, le Galaxy S25 Edge représente une belle démonstration technologique du savoir-faire de Samsung. Il dispose d’un magnifique écran, d’un SoC dernier cri et d’une caméra dorsale qui n’a pas à rougir de sa production. Le tout dans un châssis élégant à la finition irréprochable.

Une fois passée l’admiration suscitée par sa finesse et son poids plume, on ne peut s’empêcher de constater qu’il souffre de quelques défauts. En premier lieu, son autonomie s’avère décevante, sa batterie le conduisant dans le meilleur des cas au bout d’une journée d’utilisation (et encore).

Le processeur Snapdragon Elite 8 ne fonctionne pas souvent au meilleur de ses possibilités, faute à un mécanisme de dissipation calorique peu performant. Cela ne l’empêche pas de faire tourner les applications exigeantes correctement, mais cette sous-exploitation peut s’avérer frustrante pour un geek.

La faible épaisseur du S25 Edge se révèle anecdotique en utilisation quotidienne, sauf sur un point : son éventuelle fragilité. On a peur de le plier ou de le casser par inadvertance, notamment si on a l’habitude de le glisser dans une poche de pantalon.

Et le prix, dans tout cela ? Le Galaxy S25 Edge est proposé en version 12 Go+256 Go et 12 Go+512 Go valant respectivement 1249 € et 1369 €. Au moment où ce test est réalisé, une promotion de lancement met le modèle 512 Go au prix du 256 Go. Ce tarif nous semble tout de même très élevé pour faire du S25 Edge un produit intéressant. Hors promotion, il reste 80 euros plus chers que le Galaxy S25+ disposant d’un téléobjectif et d’une meilleure autonomie. La finesse a un coût plutôt élevé, finalement…

Côté concurrence, avant une hypothétique arrivée d’un iPhone 17 Air, le Samsung Galaxy S25 Edge se retrouve plutôt isolé sur ce créneau, en dépit de quelques annonces pour l’instant restées sans suite chez des fabricants chinois comme Tecno, avec son Spark Slim de seulement 5,75 mm d’épaisseur et une batterie de 5 200 mAh.

Enfin, si l’épaisseur n’est pas pour vous un critère important, on vous conseille plutôt le Galaxy S25+, l’Oppo Find X8 Pro, le OnePlus 13 ou, encore, le Magic 7 Pro d’Honor. Tous sont un peu moins chers, et bénéficient d’un meilleur équipement photographique et d’une autonomie supérieure.