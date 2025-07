Un Fairphone qui conserve, rassurez-vous, tout ce qui a fait le sel de la marque depuis ses débuts. Un smartphone réparable, durable, dont les pièces détachées resteront disponibles longtemps et qui bénéficiera de mises à jour pendant de longues années. Non, cette année, la différence se situe essentiellement dans la proposition technique. Plus que jamais, Fairphone donne l'impression de ne plus vouloir être regardé de haut ; de ne plus être à la traîne. Preuve que ça fonctionne : le Fairphone 6 est le premier du genre qui me fait sincèrement envie.