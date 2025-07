Le realme P3 écope d’un 7/10 qui aurait pu se transformer en 8 s’il était un tout petit peu plus robuste en photo. Avec son unique capteur, et pas un très bon en plus, il manque cruellement de polyvalence pour contenter celles et ceux qui placent la photo (et la vidéo) en tête de leurs critères pour un nouveau smartphone.

Par ailleurs, si le modèle testé et ses 12 Go de RAM offrent des performances très honorables pour de l’entrée de gamme, on est moins sûr que le bilan soit aussi bon pour la version 8 Go, affichée au tarif agressif de 199€. C’est là tout le dilemme de ce realme P3 : sous les 200€, c’est une très belle affaire. Au-delà… mieux vaudra sans doute attendre une belle promo.

Reste qu’on en voit pas tous les jours, des smartphones d’entrée de gamme certifiés IP69. Mais est-ce que ce seul aspect pèse vraiment bien lourd dans la balance des consommateurs ? Pas si sûr.