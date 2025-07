Les tests des smartphones POCO se suivent et se ressemblent. Jamais vilains, toujours un peu extraordinaires sur un certain aspect, on leur pardonne systématiquement leurs plus gros défaut sur l’autel du rapport qualité-prix.



Le dernier rejeton de l’écurie Xiaomi ne fait pas exception. Porté par un écran éblouissant, et plus encore par des performances stellaires (équivalentes au Nothing Phone (3)), il ne dérape vraiment nulle part, si ce n’est avec sa partie photo qui manque un peu de polyvalence.



Mais que ce soit pour son support logiciel, ou encore son autonomie, le POCO F7 est un nouveau pari réussi pour la filiale de Xiaomi. Dommage que le rythme de sortie de la marque empêche de l’apprécier à sa juste valeur — qui sait quelle nouvelle référence l’éclipsera dans deux ou trois mois ?