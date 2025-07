Vendu 469 € avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage, ou 519 € avec 12 Go + 512 Go (modèle testé), le OnePlus Nord 5 est le concurrent tout trouvé du Nothing Phone (3a) Pro qui, lui, embarque un super téléobjectif. On lui opposera également le sexy Motorola Edge 60 Fusion, et naturellement le Google Pixel 9a dans le genre compact. Référence absolue du marché, le Samsung Galaxy A56 est également en ligne de mire.