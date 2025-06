J'en parlais plus haut, le taux d'occupation de l'écran AMOLED du REDMAGIC 10S Pro est proprement impressionnant. Et il l'est d'autant plus qu'il offre une définition 1200p et une fréquence de rafraîchissement atteignant 144 Hz. Je précise toutefois qu'il ne s'agit pas d'une dalle LTPO et que la fréquence fera donc le yoyo entre 60/90/120/144 sans trop de fluidité. Cela aura, on y reviendra plus bas, un impact sur l'autonomie du produit.